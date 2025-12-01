 Арестован председатель ПНФА Али Керимли - ОБНОВЛЕНО | 1news.az | Новости
Политика

Арестован председатель ПНФА Али Керимли - ОБНОВЛЕНО

First News Media14:42 - Сегодня
Арестован председатель ПНФА Али Керимли - ОБНОВЛЕНО

В отношении председателя ПНФА Али Керимли избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Как сообщает 1news.az, в Сабаильском районном суде было рассмотрено представление в отношении задержанного Службой госбезопасности председателя ПНФА Али Керимли.

Суд избрал в отношении него меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца 13 дней.

11:32

Председателю партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) Али Керимли предъявлено обвинение.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на информированный источник, председателю ПНФА Али Керимли, задержанному Службой государственной безопасности, предъявлено обвинение по статье 278.1 УК Азербайджана (действия, направленные на насильственный захват власти или насильственное изменение конституционного строя государства).

В доме Али Керимли обнаружен первоначальный вариант письма Рамиза Мехтиева - ОБНОВЛЕНО

Стали известны новые серьезные подробности по эпизоду Али Керимли в «деле Рамиза Мехтиева» - ФОТО

