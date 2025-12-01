Ильхам Алиев поздравил президента Румынии по случаю национального праздника
Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Румынии Никушору Дану.
Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на официальный сайт главы государства.
В письме говорится:
«Уважаемый господин Президент,
От своего имени и от имени народа Азербайджана выражаю Вам и в Вашем лице всему Вашему народу самые искренние поздравления по случаю национального праздника Румынии.
Мы придаем большое значение развитию дружеских отношений и сотрудничества с нашим другом и партнером Румынией. Расширение ныне повестки дня построенного на добрых традициях и здоровой основе двустороннего сотрудничества между Азербайджаном и Румынией, наполнение новым содержанием эффективной совместной деятельности в торгово-экономической, энергетической, в частности в сфере зеленой энергии, культурно-гуманитарной и других областях, укрепление нашего стратегического партнерства вызывают удовлетворение.
Уверен, что традиционно дружественные отношения между нашими странами, плодотворное взаимодействие как на двусторонней, так и на многосторонней основе будут и впредь расширяться совместными усилиями в интересах двух народов, а стратегическое партнерство – углубляться.
В этот праздничный день передаю Вам наилучшие пожелания, желаю дружественному народу Румынии постоянного благополучия и процветания».