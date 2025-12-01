Лейла Алиева поздравила сыновей с днем рождения: «Благодарна за всё!» - ФОТО

Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева сделала публикацию в Instagram по случаю дня рождения сыновей Али и Микаила, которым сегодня - 1 декабря - исполнилось 17 лет.

«Дорогие Али и Мика, с днём рождения! Желаю вам счастья, здоровья и любви. Благодарна за всё! Пусть Аллах дарует всем детям крепкое здоровье!» - отмечает Лейла Алиева в социальной сети Instagram, поздравляя сыновей с 17-летием.

Читайте по теме:

Эмин Агаларов трогательно поздравил сыновей с 17-летием - ВИДЕО