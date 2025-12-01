В Баку образовалась глубокая яма на дороге: жители опасаются трагедии - ВИДЕО

В Ясамальском районе Баку, на улице Акима Аббасова, 119, произошло проседание (обрушение) грунта, в результате чего на проезжей части образовалась глубокая яма.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Qafqazinfo, этот дефект дорожного полотна вызвал серьёзную обеспокоенность у местных жителей, которые опасаются возможной трагедии.

«В эту яму может упасть и человек, и машина. Этот участок дал трещину. Вчера я позвонил в Агентство наземного транспорта Азербайджана и сказал, что было бы хорошо установить здесь дорожный знак», - говорят жители.

В ответ на запрос Qafqazinfo в Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана (AAYDA) подтвердили, что их сотрудники уже находятся на месте происшествия.

«Проводятся земляные работы для изучения проблемы. На указанном участке ведутся восстановительные работы. В этом месте откуда-то просочилась вода, и в результате размывания грунта образовалась яма», - сообщили в AAYDA, пояснив, что причиной стало подмывание почвы.