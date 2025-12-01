Добавлена новая дата представления «Новогодняя фабрика чудес» в Русском драмтеатре - ФОТО - ВИДЕО

20, 21, 27, 28 декабря только на сцене Русского драматического театра состоится музыкальное представление под названием «Новогодняя фабрика чудес».

Как сообщают организаторы, в ответ на высокий интерес к представлению, по многочисленным просьбам зрителей, была добавлена новая дата - 2 января 2026 года.

«Более 35 героев из разных сказок ждут встречи с юными зрителями - Дед Мороз и Снегурочка, весёлые эльфы, Эльза и Олаф, Белль и Чудовище, Золушка и Принц, Барби и Кен, Соник, знаменитый Лабубу, Жасмин и Аладдин, Джинн, Пикачу, детализированные Трансформеры и многие другие», - отмечают организаторы.

Подчеркивается, что музыка, танцы, спецэффекты, яркие костюмы, интерактив и волшебство создадут невероятную атмосферу самого настоящего сказочного праздника, а в финале дети вместе с Дедом Морозом, Снегурочкой и героями зажгут Новогоднюю ёлку.

Начало представления - в 12:00 и в 15:00.

Билеты можно приобрести в кассе театра, а также онлайн на сайте iTicket.az.