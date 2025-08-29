Объявлены результаты второго этапа приёма в лицеи и гимназии

Результаты второго этапа отбора в лицеи и гимназии, принимающие учеников на 2025-2026 учебный год в централизованном порядке, были добавлены в личные кабинеты школьников.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на ARTİ (Агентство по развитию образования), учащиеся могут ознакомиться с результатами в разделе «Имтиханлар» (Экзамены) на платформе электронного правительства sy.edu.az.

Для зачисленных учащихся запросы создаются поэтапно. Каждый школьник может отслеживать соответствующую информацию в разделе "Sorğularım" (Мои запросы) в своём личном кабинете.

Принятые учащиеся обязаны предоставить свои документы (личные дела) в учебное заведение, куда они поступили, до 16:00 2 сентября. Запросы учащихся, которые не предоставят документы до указанной даты, будут удалены из системы, а результаты зачисления будут аннулированы. При возникновении дополнительных вопросов можно обратиться по номеру 146-2.

Стоит отметить, что третий этап приёма в лицеи и гимназии проводиться не будет.

По соответствующей ссылке можно ознакомиться с проходными баллами: LGQ _ II tur _ minimum ballar