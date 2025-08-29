Президент Азербайджана подписал распоряжение о призыве на срочную военную службу

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о призыве граждан на срочную военную службу и увольнении в запас военнослужащих срочной службы в период с 1 по 30 октября 2025 года.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на официальный сайт главы государства.

Согласно распоряжению, на срочную военную службу в период с 1 по 30 октября 2025 года будут призваны граждане Азербайджанской Республики, родившиеся в 2007 году и достигшие 18-летнего возраста ко дню призыва (включительно), а также родившиеся в 1995-2006 годах, не достигшие 30-летнего возраста, не прошедшие срочную военную службу в Вооруженных Силах Азербайджанской Республики, не имеющие права на отсрочку от призыва или не освобожденные от призыва на срочную военную службу.

Военнослужащие срочной службы, прошедшие срок службы, предусмотренный статьей 38.1.1 закона "О воинской обязанности и военной службе", будут уволены в запас в период с 1 по 30 октября 2025 года.

Кабинету Министров поручено принять меры, предусмотренные законодательством, для исполнения данного распоряжения.