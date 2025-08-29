Азербайджан на III Играх стран СНГ представят 340 спортсменов

На III Играх стран СНГ Азербайджан представят 340 спортсменов в 23 видах спорта.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, общая численность делегации составит 475 человек. Больше всего азербайджанских спортсменов выступит в дзюдо и фехтовании – по 32 человека в каждом виде спорта. По 28 спортсменов присоединятся к соревнованиям по тхэквондо и волейболу.

Азербайджанские спортсмены также выступят в командных видах спорта: футболе, човкане, волейболе и баскетболе 3х3. Кроме того, в художественной гимнастике нашу страну представит команда в групповых упражнениях.

Как страна-организатор, Азербайджан выступит с двумя командами в ряде видов спорта – дзюдо, тхэквондо, фехтовании, бадминтоне и карате.

Фехтование – 32 спортсмена

Дзюдо – 32 спортсмена

Тхэквондо – 28 спортсменов

Волейбол – 28 спортсменов

Борьба – 27 спортсменов

Карате – 24 спортсмена

Футбол – 23 спортсмена

Бокс – 22 спортсмена

Гребля – 21 спортсмен

Стрельба – 16 спортсменов

Бадминтон – 16 спортсменов

Плавание – 13 спортсменов

Прыжки на батуте – 11 спортсменов

Художественная гимнастика – 10 спортсменов

Човкан – 9 спортсменов

Самбо – 8 спортсменов

Баскетбол 3x3 – 8 спортсменов

Стрельба из лука – 6 спортсменов

Настольный теннис – 6 спортсменов

III Игры стран СНГ пройдут с 28 сентября по 8 октября в 7 городах Азербайджана – Гяндже, Габале, Мингячевире, Гёйгёле, Ханкенди, Евлахе и Шеки. Церемонии открытия и закрытия Игр состоятся на городском стадионе Гянджи.