Азербайджан на III Играх стран СНГ представят 340 спортсменов
На III Играх стран СНГ Азербайджан представят 340 спортсменов в 23 видах спорта.
Как сообщает АЗЕРТАДЖ, общая численность делегации составит 475 человек. Больше всего азербайджанских спортсменов выступит в дзюдо и фехтовании – по 32 человека в каждом виде спорта. По 28 спортсменов присоединятся к соревнованиям по тхэквондо и волейболу.
Азербайджанские спортсмены также выступят в командных видах спорта: футболе, човкане, волейболе и баскетболе 3х3. Кроме того, в художественной гимнастике нашу страну представит команда в групповых упражнениях.
Как страна-организатор, Азербайджан выступит с двумя командами в ряде видов спорта – дзюдо, тхэквондо, фехтовании, бадминтоне и карате.
Фехтование – 32 спортсмена
Дзюдо – 32 спортсмена
Тхэквондо – 28 спортсменов
Волейбол – 28 спортсменов
Борьба – 27 спортсменов
Карате – 24 спортсмена
Футбол – 23 спортсмена
Бокс – 22 спортсмена
Гребля – 21 спортсмен
Стрельба – 16 спортсменов
Бадминтон – 16 спортсменов
Плавание – 13 спортсменов
Прыжки на батуте – 11 спортсменов
Художественная гимнастика – 10 спортсменов
Човкан – 9 спортсменов
Самбо – 8 спортсменов
Баскетбол 3x3 – 8 спортсменов
Стрельба из лука – 6 спортсменов
Настольный теннис – 6 спортсменов
III Игры стран СНГ пройдут с 28 сентября по 8 октября в 7 городах Азербайджана – Гяндже, Габале, Мингячевире, Гёйгёле, Ханкенди, Евлахе и Шеки. Церемонии открытия и закрытия Игр состоятся на городском стадионе Гянджи.