 Бако Саакян: Снабжение оружием, боеприпасами, военной техникой и личным составом осуществлялось военно-политическим руководством Армении | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Общество

Бако Саакян: Снабжение оружием, боеприпасами, военной техникой и личным составом осуществлялось военно-политическим руководством Армении

First News Media19:00 - 29 / 08 / 2025
Бако Саакян: Снабжение оружием, боеприпасами, военной техникой и личным составом осуществлялось военно-политическим руководством Армении

29 августа в ходе судебного заседания в Бакинском военном суде были заслушаны показания обвиняемого Бако Саакяна предварительному следствию по уголовному делу и и другие документы, имеющие отношение к уголовному делу.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, обвиняемый Б. Саакян в своем показании в предварительном следствии заявил, что в 1993-1995 годах работал «начальником штаба материально-технического снабжения» в «армии обороны» самопровозглашенного режима. Он участвовал в обеспечении непосредственного снабжения вооруженных сил в боевых действиях, которые велись до объявления режима прекращения огня в мае 1994 года.

По его словам, ракетный комплекс «С-300», находившийся в городе Шуша в 2015-2020 годах, был поставлен Министерством обороны Армении.

В показании Б. Саакяна указано, что, в целом, снабжение оружием, боеприпасами, военной техникой и личным составом в периоды до и после 44-дневной войны 2020 года осуществлялось военно-политическим руководством Армении за счет государственного бюджета этой страны.

В своих показаниях он также заявил, что Министерство обороны Армении снабжало «министерство обороны» пресловутого режима оружием, боеприпасами и другим военным обеспечением.

Отметим, что продолжается суд над гражданами Республики Армения, обвиняемыми в совершении преступлений против мира и человечности в результате военной агрессии Армении, военных преступлений, в том числе подготовке и ведении агрессивной войны, геноциде, нарушении законов и обычаев войны, а также в терроризме, финансировании терроризма, насильственном захвате власти, ее насильственном удержании и многочисленных других преступлениях.

Поделиться:
1037

Актуально

Политика

Опубликован текст Меморандума о взаимопонимании между Азербайджаном и США

Общество

Запущены железнодорожные рейсы в Агдам - ФОТО

Политика

Госдеп США опубликовал документы, подписанные с Азербайджаном и Арменией в ...

Общество

Бако Саакян: Снабжение оружием, боеприпасами, военной техникой и личным составом ...

Общество

Запущены железнодорожные рейсы в Агдам - ФОТО

Иран изменил правила въезда в страну для россиян

Рубио: USAID официально закрывается

В Габале состоялась встреча с украинскими детьми, проходящими курс реабилитации - ФOTO

Выбор редактора

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Как Клубный чемпионат мира-2025 стал проектом глобализации футбола

В Ханкенди состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с участниками III Шушинского Глобального медиафорума - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

«Хаос на экспорт»: почему Россия обречена быть вечным производителем кризисов

Новости для вас

В Баку приостановили деятельность предприятия по производству воды

Пожар в торговом центре «Садарак» полностью потушен - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

В трех районах Баку снесут аварийные дома

Нура Сури раскритиковала систему образования: Почему те, кто набирает высокие баллы, не могут поступить в университеты?

Последние новости

Кая Каллас: Замороженные активы нельзя возвращать РФ без репараций

Сегодня, 11:20

Силы обороны Украина поразили Краснодарский и Сызранский НПЗ в РФ

Сегодня, 11:10

Каллас: Главы МИД ЕС не примут в Копенгагене решений по санкциям против России

Сегодня, 11:00

Роналду забил 940-й гол в карьере

Сегодня, 10:50

Запущены железнодорожные рейсы в Агдам - ФОТО

Сегодня, 10:40

Мерц заявил о пребывании Германии в состоянии конфликта с Россией

Сегодня, 10:30

Землетрясение магнитудой 5,2 произошло вблизи северных Курил

Сегодня, 10:20

Трамп назвал ошибочным решение суда о незаконности его пошлин

Сегодня, 10:10

Посол КНР в Баку: Китай готов прилагать совместные усилия с Азербайджаном в реализации важных договоренностей и способствовать взаимовыгодному сотрудничеству

Сегодня, 09:45

Постпред РФ: СНГ видит заинтересованность Азербайджана и Армении в Содружестве

Сегодня, 09:33

Иран изменил правила въезда в страну для россиян

Сегодня, 00:00

Высказывания Президента Азербайджана Ильхама Алиева в интервью телеканалу «Aль-Арабия» широко освещены медиа ряда стран

29 / 08 / 2025, 23:45

Пассажиры авиарейса Анталья – Москва начали падать в обморок в самолете - ВИДЕO

29 / 08 / 2025, 23:25

Рубио: USAID официально закрывается

29 / 08 / 2025, 23:10

Обнародован срок действия Меморандума о взаимопонимании между Азербайджаном и США

29 / 08 / 2025, 22:50

Опубликован текст Меморандума о взаимопонимании между Азербайджаном и США

29 / 08 / 2025, 22:28

Названы сферы сотрудничества между Азербайджаном и США

29 / 08 / 2025, 22:16

Госдеп США опубликовал документы, подписанные с Азербайджаном и Арменией в Вашингтоне

29 / 08 / 2025, 22:00

Мoскoвский суд арестовал Мамедали Агаева

29 / 08 / 2025, 21:40

Турция призвала приостановить членство Израиля в ООН

29 / 08 / 2025, 21:20
Все новости
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

До окончания летних каникул осталось совсем немного времени - 15 сентября по всему Азербайджану прозвучит первый звонок 2025-2026 учебного года. У28 / 08 / 2025, 11:30
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10
Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

08 / 08 / 2025, 18:30
Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

02 / 07 / 2025, 15:22
«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

25 / 06 / 2025, 10:05