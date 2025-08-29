В Габале состоялась встреча с украинскими детьми, проходящими курс реабилитации - ФOTO

Чрезвычайный и полномочный посол Украины Юрий Гусев и находящиеся с визитом в нашей стране украинские депутаты Юрий Кисель и Игорь Негулевский посетили Габалинский детский реабилитационный центр Государственного агентства медико-социальной экспертизы и реабилитации в подчинении Министерства труда и социальной защиты населения.

Как сообщили в отделе по связям с общественностью Министерства, они встретились с 30 украинскими детьми, проходящими курс реабилитации в центре, обстоятельно ознакомились с этим процессом. Ю. Гусев выразил удовлетворение особым вниманием и заботой о детях из Украины, проводимой работой по их реабилитации.

Украинским детям оказываются услуги медицинской, социально-психологической реабилитации в рамках 10-дневной программы реабилитации в Габалинском детском реабилитационном центре. Кроме того, для них организуются экскурсии по историческим и достопримечательным местам.

Вместе с предыдущими 8 группами в нашу страну прибыли в целом около 300 украинских детей, которые были обеспечены реабилитационными услугами.