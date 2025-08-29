 Мoскoвский суд арестовал Мамедали Агаева | 1news.az | Новости
Мoскoвский суд арестовал Мамедали Агаева

First News Media21:40 - Сегодня
Мoскoвский суд арестовал Мамедали Агаева

Таганский районный суд Москвы арестовал на два месяца бывшего директора Московского академического театра сатиры Мамедали Агаева по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере.

Об этом ТАСС сообщили в суде.

«Избрать в отношении обвиняемого Агаева меру пресечения в виде заключения под стражу, срок - 1 месяц 29 суток», - огласила решение судья.

Ранее официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что сотрудники ведомства и ФСБ России задержали бывшего руководителя одного из крупнейших столичных театров, который подозревается в хищении бюджетных средств в размере 20 млн рублей.

Обвиняемый совместно с неустановленными соучастниками организовал схему по хищению денег, предназначенных для зачисления в бюджет Москвы. Он зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя и заключал подложные авторские договоры с театром, который возглавлял. Согласно этим документам, фигурант якобы создал несколько сценариев спектаклей и передал права на них культурному учреждению. На основании фиктивных отчетов о выполненных работах мужчина получал доход в размере 4% от кассовых сборов каждого публичного представления. По этой схеме были показаны несколько десятков спектаклей.

Агаев работал в театре с 1985 года на должностях главного администратора, помощника директора, заместителя директора, директора-распорядителя, а с ноября 1992 года по декабрь 2021-го являлся директором Московского академического театра сатиры.

