ОТГ: От консультативного совета к глобальному игроку

Организация тюркских государств (ОТГ) сегодня становится одним из тех международных объединений, которое постепенно выходит за рамки регионального формата и приобретает очертания глобального игрока.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в своем интервью телеканалу «Аль-Арабия» подчеркнул, что Азербайджан всегда занимал ясную и четкую позицию в вопросе укрепления этого института. В целом высказывания президента Азербайджана о потенциале и будущем Организации стали важным политическим посланием для всего тюркского мира. В условиях усиливающейся геополитической турбулентности и ломки старых международных архитектурных конструкций Ильхам Алиев обозначил ясное видение: ОТГ должна превратиться из регионального института в одного из ключевых глобальных игроков, способных формировать повестку и выступать в роли фактора стабильности.

Анализируя эти тезисы, можно выделить несколько ключевых направлений, которые отражают стратегический курс Азербайджана: углубление союзнических связей, акцент на общую этнокультурную основу, ставка на экономический и демографический потенциал, опора на военную мощь и транспортно-логистическую инфраструктуру, а также стремление к политической стабильности и интеграции.

Ильхам Алиев напомнил, что нынешняя ОТГ начинала свой путь как консультативная платформа. В течение последнего десятилетия, однако, этот формат претерпел качественные изменения.

Эта трансформация совпала с изменением баланса сил в Евразии. На фоне ослабления традиционных союзных блоков, кризиса доверия к глобальным институтам и усиления региональных альянсов тюркские государства продемонстрировали редкую для постсоветского пространства способность к сближению на основе исторических и культурных связей.

Сегодня ОТГ - полноценная организация с растущим политическим и институциональным весом и большим потенциалом. Этот потенциал основан не только на общих интересах и совпадающих политических устремлениях, но и на уникальной основе, которая выгодно отличает ее от других международных объединений.

Уникальность ОТГ заключается в общей этнокультурной составляющей. В отличие от многих международных объединений, которые формируются вокруг прагматических интересов, тюркские государства объединяют историческая память, этнические корни и культурное родство.

Этот фактор обеспечивает не только символическое единство, но и создает предпосылки для глубинной интеграции. Он делает ОТГ устойчивой к внешним потрясениям и попыткам раскола извне. Общая идентичность становится связующим элементом, который трудно разрушить дипломатическим давлением или экономическими санкциями.

Президент Ильхам Алиев отметил, что страны тюркского мира обладают важнейшими ресурсами для долгосрочного развития: это растущее население и богатая природная база. В отличие от многих регионов с демографическим спадом, тюркские государства демонстрируют позитивную динамику, что превращает их в источник рабочей силы, новых идей и экономического роста.

К этому добавляется энергетический потенциал: нефть и газ Азербайджана, углеводороды Казахстана и Туркменистана, гидроэнергетика Центральной Азии. В совокупности это создает мощный ресурсный фундамент, позволяющий ОТГ не зависеть критически от внешних поставщиков.

В этой связи важную роль играет военный фактор. Турция сегодня признана ведущей военной державой мирового масштаба, и в НАТО ее армия занимает второе место после США. Азербайджанская армия также доказала на практике, на поле боя, что является сильной и боеспособной, в отличие от армий, которые существуют лишь для парадов и показных мероприятий. Это формирует важную составляющую единой системы безопасности внутри организации.

Отдельное место в речи Ильхама Алиева заняли союзнические соглашения, которые превращают двусторонние связи в фундаментальные политические и военные альянсы. Прежде всего это Шушинская декларация, подписанная 15 июня 2021 года в городе Шуша между президентами Азербайджана и Турции. Документ закрепил союзнические отношения двух стран и охватил политическую, экономическую, гуманитарную, культурную и, что особенно важно, оборонную сферы. В ней отражены такие положения, как производство турецких беспилотников в Азербайджане, совместное использование и развитие Зангезурского коридора, а также регулярные консультации по вопросам безопасности. Таким образом, речь идет не только о двустороннем сотрудничестве, но и о факторе, оказывающем воздействие на весь тюркский мир. Следующим важным шагом стало подписание Договора о союзнических отношениях между Азербайджаном и Узбекистаном в прошлом году, который окончательно закрепился ратификацией документа в мае 2025 года. В договоре четко обозначены такие принципы, как взаимное уважение территориальной целостности, отказ от участия в блоках, направленных против другой стороны, и укрепление сотрудничества во всех сферах. Фактически это создает единую политико-правовую базу, в рамках которой Азербайджан выстраивает стратегические связи с ключевыми странами региона, и тем самым закладывает основу для дальнейшего укрепления ОТГ.

В условиях меняющейся геоэкономики транспортно-логистический потенциал ОТГ становится одним из ключевых преимуществ.

Ведь в XXI веке именно транспортные коридоры становятся кровеносной системой международной экономики, и в этом смысле обойти тюркский мир невозможно. Через территорию стран-участниц проходят ключевые маршруты Восток–Запад, объем грузоперевозок по которым за последние годы вырос более чем на 60 процентов. Азербайджан в этом плане выступает важным связующим звеном, инвестируя в инфраструктуру и расширяя свои возможности. Так, пропускная способность железной дороги Баку–Тбилиси–Карс была увеличена с 1 до 5 миллионов тонн, морской торговый флот насчитывает более 50 коммерческих судов, а возможности Бакинского порта доведены до 25 миллионов тонн. В Карабахе завершается строительство девятого международного аэропорта в Лачине, что еще больше укрепит транспортный потенциал страны. Все это формирует основу для того, чтобы ни одна глобальная транспортная схема не могла обходиться без участия тюркских государств.

Уникальность Организации тюркских государств еще заключается в том, что во всех странах-участницах обеспечена политическая стабильность и налажены дружеские отношения между собой. Это редкий случай в международной практике, когда объединение может строиться не на устранении противоречий, а на естественной гармонии интересов и исторической близости. Именно поэтому для Азербайджана крайне важно наполнять деятельность организации конкретным содержанием, будь то энергетические, транспортные или культурные проекты. Иначе говоря, речь идет не просто о символическом союзе, а о живом механизме, который должен приносить ощутимые результаты.

Видение будущего, которое обозначил президент Азербайджана, заключается в том, чтобы Организация тюркских государств стала глобальным игроком, способным оказывать стабилизирующее и позитивное влияние на международной арене. Речь идет о структуре, которая будет заниматься не только внутренними вопросами, но и способна вырабатывать инициативы, открывающие возможности для соседей, демонстрируя, что на огромной территории можно построить прочное единство, которое не является угрозой для других, а наоборот, представляет собой ресурс развития для многих. В этом и состоит главный замысел: тюркский мир, обладающий демографическими, экономическими, военными и культурными преимуществами, должен превратиться в полноценный центр силы, вокруг которого будут выстраиваться новые региональные и глобальные балансы.

Слова Ильхама Алиева можно рассматривать как стратегическую дорожную карту. ОТГ обладает уникальным шансом превратиться в объединение, способное предложить миру альтернативную модель сотрудничества, основанную не на конфронтации, а на общих корнях, взаимной поддержке и прагматизме.

Сегодня Азербайджан выступает не только как инициатор и катализатор этих процессов, но и как связующее звено между Центральной Азией, Кавказом и Турцией. Именно Баку становится одним из центров формирования новой геополитической реальности, в которой тюркский мир играет все более значимую роль.