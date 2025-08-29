 Объявлен состав сборной Азербайджана на матчи отборочного этапа ЧМ-2026 | 1news.az | Новости
Объявлен состав сборной Азербайджана на матчи отборочного этапа ЧМ-2026

First News Media11:47 - Сегодня
Главный тренер национальной сборной Азербайджана Фернанду Сантуш провел пресс-конференцию в административном здании АФФА, где объявил список футболистов, вызванных в команду на предстоящие матчи.

Как сообщает Oxu.Az, португальский специалист пригласил следующих игроков в состав, который начнет учебно-тренировочный сбор с 1 сентября.

Вратари: Рза Джафаров, Шахрудин Магомедалиев, Айдын Байрамов;

Защитники: Аббас Гусейнов, Гисмет Алиев, Бахлул Мустафазаде, Эльвин Бадалов, Джалал Гусейнов, Рахман Дашдемиров, Антон Кривоцюк, Эльвин Джафаргулиев, Торал Байрамов;

Полузащитники: Исмайыл Ибрагимли, Джейхун Нуриев, Сабухи Абдуллазаде, Эмин Махмудов, Анатолий Нуриев, Озанджан Кёкчю, Шахин Шахнияров;

Нападающие: Махир Эмрели, Нариман Ахундзаде, Ренат Дадашов, Хаял Алиев, Муса Гурбанлы.

Отметим, что сборная Азербайджана в рамках отборочного этапа ЧМ-2026 встретится 5 сентября в Рейкьявике со сборной Исландии и 9 сентября в Баку со сборной Украины.

