Пашинян посетит Японию с визитом

Премьер-министр Армении Никол Пашинян 4 сентября с двухдневным рабочим визитом отправится в Японию.

Как сообщает “Арменпресс”, в рамках визита в Токио запланирована встреча премьер-министров Армении и Японии Никола Пашиняна и Сигэру Исибы.

5 сентября премьер-министр Армении примет участие в мероприятии, посвященном Национальному дню Армении, которое состоится в рамках выставки “Экспо-2025” в Осаке.

С 30 августа по 3 сентября Пашинян будет находиться с рабочим визитом в Китайской Народной Республике.

В рамках визита он примет участие в заседании саммита ШОС в формате «ШОС+» и мероприятиях, проводимых в его рамках. Запланированы ряд встреч на высоком уровне, в том числе с председателем КНР Си Цзиньпином и заместителем председателя КНР Хань Чжэном.