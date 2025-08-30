 Сайрус Янсен: Баку – одна из самых потрясающих столиц Европы - ВИДЕО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Общество

Сайрус Янсен: Баку – одна из самых потрясающих столиц Европы - ВИДЕО

First News Media18:05 - Сегодня
Сайрус Янсен: Баку – одна из самых потрясающих столиц Европы - ВИДЕО

Американский геополитический аналитик, инвестор, известный бизнес-тренер и влиятельный блогер Сайрус Янсен, число подписчиков которого на YouTube приближается к миллиону, посетил Азербайджан и оставил массу восторженных отзывов об увиденном в республике в своих многочисленных постах и публикациях в соцсетях.

«Я отправился в Азербайджан, чтобы увидеть инициативу «Один пояс, один путь». Меня поразила невероятная страна и история. Азербайджан прокладывает новый смелый путь вперед, и в сегодняшнем видео я проведу вас по улицам Баку, чтобы узнать больше о Древнем Шелковом пути и о том, как Азербайджан планирует невероятное будущее с Китаем», - написал в подводке к одному из своих видео Янсен, являющийся, к слову, также «неофициальным послом американо-китайских отношений».

Он назвал Баку «одной из самых потрясающих столиц Европы». Уникальность Баку, по его словам, заключается в том, как его архитектура рассказывает историю страны, пережившей века преобразований.

«Девичья башня служит символом древнего прошлого города. Здания в советском стиле до сих пор украшают центр города, напоминая о 71 годе советской власти. А сегодня футуристические Пламенные башни освещают горизонт - мощный символ независимости Азербайджана с 1991 года и его смелого видения будущего. Баку - это больше, чем просто город, это живая история, где Восток встречается с Западом, а традиции - с современными амбициями», - подчеркнул всемирно известный блогер.

В своих видео аналитик изложил собственное видение значимости Азербайджана на современной карте мира, как связующего звена между Востоком и Западом, прошелся по улицам Баку, познакомился с историей города, его достопримечательностями и современными достижениями, будь то в архитектуре или технологиях.

«Когда люди слышат «Один пояс, один путь», они обычно думают о железных дорогах в Азии или портах в Африке. Но мало кто осознает, какое невероятное влияние он оказывает на небольшие страны и регионы. Баку - город, который прошел путь от древней остановки на Великом Шелковом пути до современной столицы, не уступающей лучшим городам Европы. От передовой архитектуры до каспийского порта мирового класса, Баку доказывает, как небольшие страны могут использовать глобальное партнерство, чтобы стать мощными связующими звеньями между Востоком и Западом.

Прогуливаясь по улицам, я своими глазами увидел, как история, культура и стратегическое видение превращают Азербайджан в современный центр Шелкового пути», - указал автор блога.

Отметив выгодное географическое расположение Азербайджана, Янсен пишет: «Представьте, что время логистики вашего бизнеса сокращается на 80%! Вот что происходит, когда вы внедряете «китайскую скорость» в глобальные операции!»

«Бакинский порт - один из важнейших торговых центров всего Кавказского региона. Порт обслуживает более 130 миллионов человек в радиусе 1000 км, и его успех был бы невозможен без Китая. Благодаря расширению Бакинского порта и его интеграции в Новый Шелковый путь, грузовые контейнеры, которые раньше доставлялись из Сианя в Баку за 60 дней, теперь доставляются всего за 12 дней. Это больше, чем просто модернизация порта - это кардинальный поворот в эффективности мировой торговли! Азербайджан превращается в важнейший узел современного Шелкового пути, снижая издержки, ускоряя развитие бизнеса и соединяя Восток и Запад, как никогда прежде», - подчеркнул геополитический аналитик.

Отметив, что посвятил свою карьеру налаживанию связей между странами, он подчеркнул, что нашел в Баку одну из самых вдохновляющих историй о технологиях и сотрудничестве, став гостем Космического агентства Азербайджана (Azercosmos).

«Вот что меня поразило:

1. Глобальный охват - Азербайджан запустил свой первый спутник связи Azerspace-1 в 2013 году и Azerspace-2 в 2018 году. Вместе они охватывают почти половину планеты!

2. Жизненно важная связь для Африки - Азербайджан является ведущим поставщиком спутниковой связи для Африки, обеспечивая телевидение, радио и интернет для миллионов людей в отдаленных регионах.

3. Ориентированность на будущее - помимо спутников, Азербайджан инвестирует в искусственный интеллект, космическую медицину и связь нового поколения.

Несмотря на то, что Азербайджан - небольшая страна, он оказывает огромное влияние на будущее глобальной взаимосвязанности, и об этой истории должно узнать больше людей», - заявил Янсен.

Поделиться:
168

Актуально

Xроника

Президент Азербайджана прибыл в Китай с рабочим визитом - ФОТО - ВИДЕО

Мнение

Реальность мира: взгляд из Азербайджана после брифинга Пашиняна

Общество

Железнодорожная линия Агдам-Ханкенди будет готова до конца следующего года

Общество

Первый пассажирский поезд Баку-Агдам прибыл в пункт назначения - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Общество

Сайрус Янсен: Баку – одна из самых потрясающих столиц Европы - ВИДЕО

Количество автобусных рейсов Нахчыван–Баку увеличено до шести

Подорожали ли услуги такси?

В Кяльбаджаре завершен этап поиска массовых захоронений в труднодоступной горной местности

Выбор редактора

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Как Клубный чемпионат мира-2025 стал проектом глобализации футбола

В Ханкенди состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с участниками III Шушинского Глобального медиафорума - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

«Хаос на экспорт»: почему Россия обречена быть вечным производителем кризисов

Новости для вас

В трех районах Баку снесут аварийные дома

Более 3000 мест остались свободными в вузах Азербайджана

Мужу Раксаны Исмаиловой грозит до 14 лет тюрьмы

Пожар в торговом центре «Садарак» полностью потушен - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Последние новости

Сайрус Янсен: Баку – одна из самых потрясающих столиц Европы - ВИДЕО

Сегодня, 18:05

Количество автобусных рейсов Нахчыван–Баку увеличено до шести

Сегодня, 17:35

Подорожали ли услуги такси?

Сегодня, 17:11

Автомобиль въехал в толпу людей во Франции

Сегодня, 17:06

В Кяльбаджаре завершен этап поиска массовых захоронений в труднодоступной горной местности

Сегодня, 17:04

Президент Азербайджана прибыл в Китай с рабочим визитом - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 16:27

В Шувеляне начали действовать три новых общественных пляжа - ФОТО

Сегодня, 16:15

Денежная масса в Азербайджане увеличилась на 6,1%

Сегодня, 16:00

Члены семей пропавших без вести азербайджанцев впервые провели акцию за рубежом - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 15:51

Секретарь Совета безопасности Армении встретился с президентом Ирана

Сегодня, 14:50

Реальность мира: взгляд из Азербайджана после брифинга Пашиняна

Сегодня, 14:40

Вклады населения в банках Азербайджана выросли почти на 11%

Сегодня, 14:30

Большинство тарифов, введенных Трампом, незаконны - Апелляционный суд США

Сегодня, 14:20

Проведена эксгумация останков пятилетней девочки, похороненной на Аллее шехидов

Сегодня, 14:10

«Он связывал мне руки» — Мать избитых детей — ВИДЕО

Сегодня, 14:00

Убит экс-спикер Рады Парубий - ФОТО

Сегодня, 13:50

США одобрили поставку Дании комплексов Patriot для Украины

Сегодня, 13:40

Секретарь Совбеза Армении рассказал иранскому коллеге о вашингтонских документах

Сегодня, 13:30

Представитель Президента анонсировал скорое начало переселения в Агдам

Сегодня, 13:20

ЦБА: Номинальный и реальный эффективные курсы маната снизились

Сегодня, 13:10
Все новости
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

До окончания летних каникул осталось совсем немного времени - 15 сентября по всему Азербайджану прозвучит первый звонок 2025-2026 учебного года. У28 / 08 / 2025, 11:30
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10
Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

08 / 08 / 2025, 18:30
Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

02 / 07 / 2025, 15:22
«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

25 / 06 / 2025, 10:05