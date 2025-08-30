Сайрус Янсен: Баку – одна из самых потрясающих столиц Европы - ВИДЕО

Американский геополитический аналитик, инвестор, известный бизнес-тренер и влиятельный блогер Сайрус Янсен, число подписчиков которого на YouTube приближается к миллиону, посетил Азербайджан и оставил массу восторженных отзывов об увиденном в республике в своих многочисленных постах и публикациях в соцсетях.

«Я отправился в Азербайджан, чтобы увидеть инициативу «Один пояс, один путь». Меня поразила невероятная страна и история. Азербайджан прокладывает новый смелый путь вперед, и в сегодняшнем видео я проведу вас по улицам Баку, чтобы узнать больше о Древнем Шелковом пути и о том, как Азербайджан планирует невероятное будущее с Китаем», - написал в подводке к одному из своих видео Янсен, являющийся, к слову, также «неофициальным послом американо-китайских отношений».

Он назвал Баку «одной из самых потрясающих столиц Европы». Уникальность Баку, по его словам, заключается в том, как его архитектура рассказывает историю страны, пережившей века преобразований.

«Девичья башня служит символом древнего прошлого города. Здания в советском стиле до сих пор украшают центр города, напоминая о 71 годе советской власти. А сегодня футуристические Пламенные башни освещают горизонт - мощный символ независимости Азербайджана с 1991 года и его смелого видения будущего. Баку - это больше, чем просто город, это живая история, где Восток встречается с Западом, а традиции - с современными амбициями», - подчеркнул всемирно известный блогер.

В своих видео аналитик изложил собственное видение значимости Азербайджана на современной карте мира, как связующего звена между Востоком и Западом, прошелся по улицам Баку, познакомился с историей города, его достопримечательностями и современными достижениями, будь то в архитектуре или технологиях.

«Когда люди слышат «Один пояс, один путь», они обычно думают о железных дорогах в Азии или портах в Африке. Но мало кто осознает, какое невероятное влияние он оказывает на небольшие страны и регионы. Баку - город, который прошел путь от древней остановки на Великом Шелковом пути до современной столицы, не уступающей лучшим городам Европы. От передовой архитектуры до каспийского порта мирового класса, Баку доказывает, как небольшие страны могут использовать глобальное партнерство, чтобы стать мощными связующими звеньями между Востоком и Западом.

Прогуливаясь по улицам, я своими глазами увидел, как история, культура и стратегическое видение превращают Азербайджан в современный центр Шелкового пути», - указал автор блога.

Отметив выгодное географическое расположение Азербайджана, Янсен пишет: «Представьте, что время логистики вашего бизнеса сокращается на 80%! Вот что происходит, когда вы внедряете «китайскую скорость» в глобальные операции!»

«Бакинский порт - один из важнейших торговых центров всего Кавказского региона. Порт обслуживает более 130 миллионов человек в радиусе 1000 км, и его успех был бы невозможен без Китая. Благодаря расширению Бакинского порта и его интеграции в Новый Шелковый путь, грузовые контейнеры, которые раньше доставлялись из Сианя в Баку за 60 дней, теперь доставляются всего за 12 дней. Это больше, чем просто модернизация порта - это кардинальный поворот в эффективности мировой торговли! Азербайджан превращается в важнейший узел современного Шелкового пути, снижая издержки, ускоряя развитие бизнеса и соединяя Восток и Запад, как никогда прежде», - подчеркнул геополитический аналитик.

Отметив, что посвятил свою карьеру налаживанию связей между странами, он подчеркнул, что нашел в Баку одну из самых вдохновляющих историй о технологиях и сотрудничестве, став гостем Космического агентства Азербайджана (Azercosmos).

«Вот что меня поразило:

1. Глобальный охват - Азербайджан запустил свой первый спутник связи Azerspace-1 в 2013 году и Azerspace-2 в 2018 году. Вместе они охватывают почти половину планеты!

2. Жизненно важная связь для Африки - Азербайджан является ведущим поставщиком спутниковой связи для Африки, обеспечивая телевидение, радио и интернет для миллионов людей в отдаленных регионах.

3. Ориентированность на будущее - помимо спутников, Азербайджан инвестирует в искусственный интеллект, космическую медицину и связь нового поколения.

Несмотря на то, что Азербайджан - небольшая страна, он оказывает огромное влияние на будущее глобальной взаимосвязанности, и об этой истории должно узнать больше людей», - заявил Янсен.