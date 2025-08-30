В Баку на некоторых дорогах будет частично ограничено движение транспорта
В Баку 30 августа с 22:00 до окончания гонок Формулы 1 будет временно ограничен проезд с проспекта Азадлыг на проспект Нефтчиляр.
Об этом Report сообщили в Операционной компании Baku City Circuit.
Согласно информации, ограничения связаны с монтажными и инфраструктурными работами, проводимыми на центральных улицах и проспектах города в рамках подготовки к Гран-при Азербайджана Формулы 1, который пройдет с 19 по 21 сентября.
"Ограничения будут вводиться поэтапно, и накануне гонки также будут введены определенные изменения на других улицах и проспектах.
Призываем водителей использовать альтернативные маршруты движения", - отметили в Baku City Circuit.
