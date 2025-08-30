Германия к настоящему времени уже находится в состоянии конфликта с Россией. Соответствующее заявление 29 августа сделал канцлер ФРГ Фридрих Мерц в эфире французского телеканала LCI.

«Мы уже в состоянии конфликта с Россией», — заявил он.

Мерц считает, что Россия якобы дестабилизирует большую часть его страны посредством операций по влиянию на общественное мнение, «регулярно» проводимых через социальные сети.

Канцлер ФРГ в этот же день допустил затягивание конфликта в Украине, который, по его словам, может «длиться еще много месяцев». Кроме того, он добавил, что на следующей неделе он совместно с представителями Евросоюза и США обсудит дальнейшие действия.

Источник: Iz.Ru