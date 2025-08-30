Роналду забил 940-й гол в карьере

40-летний форвард и капитан «Аль-Насра» Криштиану Роналду отметился 940-м забитым мячом в карьере в матче 1-го тура чемпионата Саудовской Аравии с «Аль-Таавуном».

На 54-й минуте нападающий реализовал 11-метровый удар.

На протяжении карьеры Роналду забил 802 гола на клубном уровне и 138 мячей за сборную Португалии.

Форвард забил второй гол «Аль-Насра» во встрече. В начале игры счёт открыл нападающий Жоау Феликс. На 55-й минуте вингер гостей Кингсли Коман довёл счёт до разгромного. На 67-й минуте Феликс оформил дубль.

Действующее трудовое соглашение Роналду с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.

Источник: Чемпионат