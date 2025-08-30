 Министр обороны Азербайджана принял участие в церемониях выпуска в военных училищах Турции - ФОТО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Политика

Министр обороны Азербайджана принял участие в церемониях выпуска в военных училищах Турции - ФОТО

First News Media23:05 - 30 / 08 / 2025
Министр обороны Азербайджана принял участие в церемониях выпуска в военных училищах Турции - ФОТО

30 августа министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов прибыл с рабочим визитом в братскую Турцию по приглашению министра национальной обороны Турецкой Республики Яшара Гюлера.

Как сообщили в Министерстве обороны, в рамках визита министр обороны принял участие в церемониях выпуска, состоявшихся в училище Сухопутных войск, Военно-морском училище и в Военном летном училище Национального университета обороны Турции.

Выступивший на церемониях Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган поздравил выпускников.

Дипломы азербайджанским выпускникам, успешно окончившим высшие военные учебные заведения Турции, вручил министр обороны Азербайджанской Республики.

В заключение выпускники под аккомпанемент военного оркестра прошли торжественным маршем перед трибуной.

Поделиться:
185

Актуально

Xроника

Президент Азербайджана прибыл в Китай с рабочим визитом - ФОТО - ВИДЕО

Общество

Лейла Алиева и Арзу Алиева посетили Национальный онкологический центр - ФОТО

Мнение

Реальность мира: взгляд из Азербайджана после брифинга Пашиняна

Общество

Железнодорожная линия Агдам-Ханкенди будет готова до конца следующего года

Политика

Британский посол поделился публикацией из города Шуша - ФОТО

Министр обороны Азербайджана принял участие в церемониях выпуска в военных училищах Турции - ФОТО

Посол КНР в Баку: Китай готов прилагать совместные усилия с Азербайджаном в реализации важных договоренностей и способствовать взаимовыгодному сотрудничеству

Постпред РФ: СНГ видит заинтересованность Азербайджана и Армении в Содружестве

Выбор редактора

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Как Клубный чемпионат мира-2025 стал проектом глобализации футбола

В Ханкенди состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с участниками III Шушинского Глобального медиафорума - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

«Хаос на экспорт»: почему Россия обречена быть вечным производителем кризисов

Новости для вас

Госдеп США опубликовал документы, подписанные с Азербайджаном и Арменией в Вашингтоне

Названы сферы сотрудничества между Азербайджаном и США

Зеленский: В результате российских ударов в Украине повреждено посольство Азербайджана.

Консул Армении в Австрии задержана по подозрению в «шпионаже» в пользу Азербайджана

Последние новости

Британский посол поделился публикацией из города Шуша - ФОТО

30 / 08 / 2025, 23:58

Генсек Совета Европы попал в больницу

30 / 08 / 2025, 23:38

В Азербайджане более 87% безналичных платежей пришлось на долю электронной коммерции

30 / 08 / 2025, 23:20

Министр обороны Азербайджана принял участие в церемониях выпуска в военных училищах Турции - ФОТО

30 / 08 / 2025, 23:05

Азербайджан сократил импорт чая и нарастил экспорт

30 / 08 / 2025, 22:39

Участница акции в Женеве: Семьям пропавших без вести приходится нелегко - ФОТО

30 / 08 / 2025, 22:12

Азербайджан за 7 месяцев увеличил импорт и экспорт фруктов и овощей

30 / 08 / 2025, 21:39

В Баку на некоторых дорогах будет частично ограничено движение транспорта

30 / 08 / 2025, 21:15

Лейла Алиева и Арзу Алиева посетили Национальный онкологический центр - ФОТО

30 / 08 / 2025, 20:49

Президент Индонезии отменил поездку в Китай из-за беспорядков в стране

30 / 08 / 2025, 20:15

Азербайджан за 7 месяцев сократил импорт риса на 19%

30 / 08 / 2025, 19:59

В Египте поезд сошел с рельсов

30 / 08 / 2025, 19:20

В Азербайджане могут запретить вредные для здоровья стройматериалы

30 / 08 / 2025, 18:40

Сайрус Янсен: Баку – одна из самых потрясающих столиц Европы - ВИДЕО

30 / 08 / 2025, 18:05

Количество автобусных рейсов Нахчыван–Баку увеличено до шести

30 / 08 / 2025, 17:35

Подорожали ли услуги такси?

30 / 08 / 2025, 17:11

Автомобиль въехал в толпу людей во Франции

30 / 08 / 2025, 17:06

В Кяльбаджаре завершен этап поиска массовых захоронений в труднодоступной горной местности

30 / 08 / 2025, 17:04

Президент Азербайджана прибыл в Китай с рабочим визитом - ФОТО - ВИДЕО

30 / 08 / 2025, 16:27

В Шувеляне начали действовать три новых общественных пляжа - ФОТО

30 / 08 / 2025, 16:15
Все новости
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

До окончания летних каникул осталось совсем немного времени - 15 сентября по всему Азербайджану прозвучит первый звонок 2025-2026 учебного года. У28 / 08 / 2025, 11:30
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10
Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

08 / 08 / 2025, 18:30
Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

02 / 07 / 2025, 15:22
«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

25 / 06 / 2025, 10:05