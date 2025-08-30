Генсек Совета Европы попал в больницу

В ночь на 30 августа в больницу был доставлен 53-летний генсек Совета Европы Ален Берсе.

Об этом сообщается на сайте международной организации.

«Его состояние не вызывает опасений, но в качестве меры предосторожности он останется под наблюдением в течение нескольких дней», — говорится в пресс-релизе.

Там отмечается, что из-за госпитализации было отменено участие Берсе в Бледском стратегическом форуме . Властей страны поставили в известность о его отсутствии. Пока неясно, будет ли генсек Совета Европы участвовать в мероприятиях, запланированных на будущую неделю.

Источник: Gazeta.Ru