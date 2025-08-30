Франция в Дании представит планы новых санкций ЕС против России

Франция предложит странам ЕС на неформальной встрече глав МИД в Копенгагене свои предложения по новым санкциям против России.

Об этом заявил перед началом встречи министр иностранных дел республики Жан-Ноэль Барро.

«Я представлю предложения, разработанные Францией, чтобы мы могли истощить ресурсы, которые [Россия] вкладывает в эту войну, и остановить российскую военную машину, нацелившись на энергетический сектор, финансовый сектор, но, возможно, и на некоторые гражданские секторы, которые продолжают косвенно поддерживать военные усилия России», - сказал он журналистам.

В свою очередь глава евродипломатии Кая Каллас по прибытии на встречу заявила журналистам, что главы МИД действительно намерены обсуждать расширение санкций против РФ. Но поскольку эта встреча носит неформальный характер, «практических решений принято не будет», - добавила она.

Источник: ТАСС