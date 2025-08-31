 Азербайджанские гимнасты завоевали 7 наград в Беларуси | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Спорт

Азербайджанские гимнасты завоевали 7 наград в Беларуси

First News Media23:14 - 31 / 08 / 2025
Азербайджанские гимнасты завоевали 7 наград в Беларуси

Гимнасты Азербайджана успешно выступили на Открытом кубке по спортивной гимнастике в белорусском Могилеве, завоевав 7 медалей.

Как сообщили в Федерации гимнастики Азербайджана, Альбина Алиева стала первой в опорном прыжке, Расул Ахмедзаде - взял «серебро» (вольные упражнения), 2 «бронзы» (конь-махи, параллельные брусья), Дениз Алиева - «серебро» (опорный прыжок) и «бронза» (вольные упражнения), а Лейла Мамедзаде заняла 3-е место (опорный прыжок).

Источник: АЗЕРТАДЖ

Поделиться:
200

Актуально

Xроника

Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в приеме в ...

Общество

Лейла Алиева и Арзу Алиева приняли участие в акции по очистке в Бильгя - ФОТО

Общество

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на первый день осени

Общество

«Лошадиная сила»: в Баку состоялся заезд классических автомобилей и матч по ...

Спорт

Азербайджанские гимнасты завоевали 7 наград в Беларуси

Пиастри выиграл Гран-при Нидерландов

Лига Чемпионов УЕФА: Уточнен стадион, на котором «Карабах» проведет домашние матчи общего этапа

Роналду забил 940-й гол в карьере

Выбор редактора

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Как Клубный чемпионат мира-2025 стал проектом глобализации футбола

В Ханкенди состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с участниками III Шушинского Глобального медиафорума - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

«Хаос на экспорт»: почему Россия обречена быть вечным производителем кризисов

Новости для вас

Казахстанский «Кайрат» впервые в своей истории прошел в общий этап Лиги чемпионов УЕФА

Бакметрополитен будет работать в усиленном режиме в связи с матчем «Карабаха» в Лиге чемпионов УЕФА

Cегодня определятся соперники «Карабаха» в основном этапе Лиги чемпионов УЕФА

Лига Чемпионов УЕФА: Уточнен стадион, на котором «Карабах» проведет домашние матчи общего этапа

Последние новости

В центре Берлина подожгли флаг Израиля

31 / 08 / 2025, 23:55

В Египте закрылось посольство Британии

31 / 08 / 2025, 23:36

Азербайджанские гимнасты завоевали 7 наград в Беларуси

31 / 08 / 2025, 23:14

Трамп поздравил президента Узбекистана с годовщиной независимости республики

31 / 08 / 2025, 22:50

Лейла Алиева и Арзу Алиева приняли участие в акции по очистке в Бильгя - ФОТО

31 / 08 / 2025, 22:35

Ожидается, что пыльная погода сохранится в течение двух дней

31 / 08 / 2025, 21:55

В Кремле оценили шансы на беседу Путина с Алиевым - ВИДЕО

31 / 08 / 2025, 21:28

Власти Газы сообщили о вспышке гриппа в секторе

31 / 08 / 2025, 21:06

Рэпер Орхан Зейналлы женился - ФОТО

31 / 08 / 2025, 20:47

Си Цзиньпин обратился с призывом к Моди

31 / 08 / 2025, 20:26

Армения и Пакистан решили установить дипломатические отношения

31 / 08 / 2025, 20:00

Пашинян назвал российский и армянский народы братскими

31 / 08 / 2025, 19:41

Пиастри выиграл Гран-при Нидерландов

31 / 08 / 2025, 19:21

MEDIA и китайское агентство «Синьхуа» подписали Меморандум о взаимопонимании

31 / 08 / 2025, 19:00

Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в приеме в честь глав государств и правительств и их супруг в Тяньцзине - ФОТО

31 / 08 / 2025, 18:42

Путин: кабмины России и Армении находятся в постоянном контакте

31 / 08 / 2025, 18:30

Си и Эрдоган договорились вывести отношения Китая и Турции на новый уровень

31 / 08 / 2025, 18:16

На некоторых улицах Баку будет частично ограничено движение транспорта

31 / 08 / 2025, 17:42

Путин встретился с Пашиняном в Китае

31 / 08 / 2025, 17:27

Нетаньяху заявил о ликвидации большей части правительства хуситов

31 / 08 / 2025, 16:15
Все новости
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

До окончания летних каникул осталось совсем немного времени - 15 сентября по всему Азербайджану прозвучит первый звонок 2025-2026 учебного года. У28 / 08 / 2025, 11:30
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10
Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

08 / 08 / 2025, 18:30
Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

02 / 07 / 2025, 15:22
«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

25 / 06 / 2025, 10:05