Общество

«Лошадиная сила»: в Баку состоялся заезд классических автомобилей и матч по човгану - ФОТО

10:30 - Сегодня
Федерации автомобильного и конного спорта Азербайджана организовали 30 августа в Баку мероприятие, сочетающее в себе заезд классических автомобилей, матч по човгану и конное шоу.

В мероприятии приняла участие вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева.

Мероприятие началось с выставки классических автомобилей на бакинском бульваре. В Приморском национальном парке были представлены транспортные средства, зарегистрированные для участия в мероприятии Федерацией автомобильного спорта Азербайджана, а также некоторые экспонаты постоянной экспозиции Центра Гейдара Алиева. В выставке приняли участие более ста классических автомобилей различных годов выпуска. Эти уникальные экспонаты демонстрируют этапы развития автомобильной индустрии и всегда привлекают внимание своей визуальной выразительностью.

Затем ретроавтомобили проехали по центральным улицам города, следуя по маршруту: проспект Нефтчиляр – бульвар Белого города – Центр Гейдара Алиева – проспект Гейдара Алиева – Конноспортивный центр Бина, вызвав у жителей и гостей столицы ностальгические эмоции.

Классические автомобили, выпущенные в разные годы разными автомобильными компаниями, придали особую красоту облику Баку. Каждый из этих автомобилей привлекает внимание не только отличным от современных автомобилей внешним видом, но и своей историей.

В завершение заезда в Конноспортивном центре Бина была организована выставка. В рамках мероприятия был показан видеоролик о деятельности Федерации автомобильного спорта (AAF) и Федерации конного спорта (ARAF).

AAF, являющаяся полноправным членом Международной автомобильной федерации (FIA), реализует различные проекты и мероприятия, направленные на развитие автомобильного спорта, обеспечение безопасности дорожного движения и популяризацию автомобильного наследия. Особое место среди этих инициатив занимают автогонки, фестивали скорости, дрифт- и офф-роуд заезды, а также выставки классических автомобилей. Инициативы федерации получили высокую оценку на международном уровне: в 2024 году на церемонии награждения FIA в Кигали AAF была удостоена «Кубка популяризации наследия» за организацию выставки классических автомобилей.

ARAF также за эти годы провела весомую работу по сохранению популяции карабахских лошадей и их продвижению на международной арене. В мае этого года карабахские скакуны в девятый раз приняли участие в Королевском конном шоу в Виндзоре (Великобритания) и в Фестивале культуры этноспорта в Стамбуле, завоевав значительные симпатии публики. В то же время традиционная игра на лошадях – човган получила международное признание и теперь проводится в рамках международных соревнований. Затем зрителям была представлена завораживающая программа «Победа» с участием карабахских скакунов.

Был также показан видеоролик о човгане — национальной конной игре Азербайджана. В 2013 году човган был включен в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, нуждающегося в срочной охране. Эта игра является не только видом спорта, но и ценным культурным наследием. Отметим, что в следующем году в Баку состоится второй чемпионат мира по човгану.

Мероприятие продолжилось товарищеским матчем по човгану между командами Азербайджана и Италии, отражающим миссию спорта в укреплении дружбы и сотрудничества. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу азербайджанской команды.

Также были вручены награды в следующих номинациях: «Лучшая женщина-кавалерист», «Лучший кавалерист», «Самый уникальный автомобиль», «Самый оригинальный автомобиль», «Самый легендарный автомобиль», «Самый старинный автомобиль», «Самый необычный автомобиль 1950–1960-х годов» и «Самый необычный автомобиль 1970–1980-х годов». Были награждены и гости, отличившиеся оригинальными ретрокостюмами. Таковыми были признаны три человека.

Вечер завершился концертом. На сцену вышли известные теноры Витторио Григоло (Италия) и Юсиф Эйвазов (Азербайджан), а также сопрано Афаг Аббасова (Азербайджан), которые исполнили оперные произведения. Затем популярная исполнительница современной музыки Минелли (Румыния) выступила с энергичной и запоминающейся программой.

Мероприятие прошло при спонсорстве компаний Nazar Holdings, Volvo Cars, Azerbaijan Automobiles и Azpetrol, а также при организационной поддержке центров Motor House, Green Car, Общественного объединения регионального развития (RİİB) и журнала Nargis.

Источник: АЗЕРТАДЖ

