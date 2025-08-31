Мерц допустил призыв женщин на военную службу в Германии из-за России
Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что не исключает возможности призыва женщин на военную службу из-за угроз от России.
Его слова передает издание zdfheute.
По его словам, если новая модель добровольной военной службы будет недостаточной, «тогда придется разработать механизм для возвращения к обязательной военной службе», где призыв женщин также не исключен.
В то же время Мерц заметил, что на сегодняшний день конституция страны не позволяет призывать женщин на военную службу, поэтому в случае необходимости придется внести поправки.
Источник: Gazeta.Ru
