Мерц допустил призыв женщин на военную службу в Германии из-за России

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что не исключает возможности призыва женщин на военную службу из-за угроз от России.

Его слова передает издание zdfheute.

По его словам, если новая модель добровольной военной службы будет недостаточной, «тогда придется разработать механизм для возвращения к обязательной военной службе», где призыв женщин также не исключен.

В то же время Мерц заметил, что на сегодняшний день конституция страны не позволяет призывать женщин на военную службу, поэтому в случае необходимости придется внести поправки.

Источник: Gazeta.Ru