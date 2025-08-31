 Лига Чемпионов УЕФА: Уточнен стадион, на котором «Карабах» проведет домашние матчи общего этапа | 1news.az | Новости
Лига Чемпионов УЕФА: Уточнен стадион, на котором «Карабах» проведет домашние матчи общего этапа

11:56 - Сегодня
Определился стадион, на котором «Карабах» проведет домашние матчи общего этапа Лиги чемпионов УЕФА.

Агдамский клуб примет своих соперников на Республиканском стадионе имени Тофига Бахрамова.

Руководитель пресс-службы клуба Анар Гаджиев в интервью АЗЕРТАДЖ подтвердил эту информацию.

Отметим, что «Карабах» на общем этапе Лиги чемпионов сыграет 8 матчей. 4 встречи будут проведены дома, еще 4 - на выезде. «Скакуны» начнут общий этап 16 сентября поединком против лиссабонской «Бенфики» в Португалии. Что до первого домашнего матча, то он состоится 1 октября в Баку против датского «Копенгагена».

Источник: АЗЕРТАДЖ

