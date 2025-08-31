Лига Чемпионов УЕФА: Уточнен стадион, на котором «Карабах» проведет домашние матчи общего этапа

Определился стадион, на котором «Карабах» проведет домашние матчи общего этапа Лиги чемпионов УЕФА.

Агдамский клуб примет своих соперников на Республиканском стадионе имени Тофига Бахрамова.

Руководитель пресс-службы клуба Анар Гаджиев в интервью АЗЕРТАДЖ подтвердил эту информацию.

Отметим, что «Карабах» на общем этапе Лиги чемпионов сыграет 8 матчей. 4 встречи будут проведены дома, еще 4 - на выезде. «Скакуны» начнут общий этап 16 сентября поединком против лиссабонской «Бенфики» в Португалии. Что до первого домашнего матча, то он состоится 1 октября в Баку против датского «Копенгагена».

Источник: АЗЕРТАДЖ