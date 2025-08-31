Китай и Армения установили стратегическое партнерство

Китая и Армения установили стратегическое партнерство.

Об этом заявили председатель КНР Си Цзиньпин и премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече в китайском Тяньцзине, передает ТАСС.

«Установление стратегического партнерства является важной вехой в развитии отношений между двумя странами», — сказал Си, добавив, Пекин и Ереван должны нести вперед свою традиционную дружбу, решительно поддерживать друг друга, углублять сотрудничество в различных областях и стремиться к новым достижениям в двусторонних отношениях.

Китайский лидер также призвал совместно развивать инициативу «Один пояс — один путь», укреплять взаимосвязанность между странами и подчеркнул, что Китай поддерживает вступление Армении в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС).

Источник: Gazeta.Ru