Пашинян: Ереван намерен реализовать достигнутые в США договоренности с Баку

Армения привержена достигнутым в США договоренностям с Азербайджаном и полна решимости быстро их реализовать.

Об этом на саммите ШОС+ в китайском Тяньцзине заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«Хочу подтвердить приверженность Республики Армения достигнутым договоренностям, и мы полны решимости реализовать их в кратчайшие сроки. В результате всего этого не только откроется сообщение между Арменией и Азербайджаном на внутригосударственном, двустороннем и международном уровне, но и будут созданы новые логистические возможности для всех государств - членов Шанхайской организации сотрудничества, включая наших соседей и ближайших соседей Азербайджана», - сказал премьер.

Источник: ТАСС