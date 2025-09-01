Трамп: Индия предложила снизить пошлины, но «уже поздно»
Президент США Дональд Трамп заявил, что Индия предложила снизить пошлины на американские товары почти до нуля. Однако, по его словам, это решение следовало принять «много лет назад».
В сообщении на платформе Truth Social глава Белого дома отметил, что ранее высокие индийские тарифы мешали американским компаниям выходить на местный рынок:
«До сих пор Индия взимала с нас такие высокие пошлины, что наши предприятия не могли продавать свою продукцию в Индию. Теперь они предложили полностью снизить пошлины, но уже поздно».
Трамп также охарактеризовал торговые отношения между двумя странами как «односторонние», подчеркнув, что Индия поставляет в США «огромные объемы товаров», но закупает американскую продукцию в ограниченных объемах.