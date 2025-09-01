 Трамп: Индия предложила снизить пошлины, но «уже поздно» | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
В мире

Трамп: Индия предложила снизить пошлины, но «уже поздно»

First News Media19:15 - Сегодня
Трамп: Индия предложила снизить пошлины, но «уже поздно»

Президент США Дональд Трамп заявил, что Индия предложила снизить пошлины на американские товары почти до нуля. Однако, по его словам, это решение следовало принять «много лет назад».

В сообщении на платформе Truth Social глава Белого дома отметил, что ранее высокие индийские тарифы мешали американским компаниям выходить на местный рынок:

«До сих пор Индия взимала с нас такие высокие пошлины, что наши предприятия не могли продавать свою продукцию в Индию. Теперь они предложили полностью снизить пошлины, но уже поздно».

Трамп также охарактеризовал торговые отношения между двумя странами как «односторонние», подчеркнув, что Индия поставляет в США «огромные объемы товаров», но закупает американскую продукцию в ограниченных объемах.

Поделиться:
253

Актуально

Xроника

Президент Ильхам Алиев выступил на встрече в формате «ШОС плюс» в Тяньцзине - ФОТО

В мире

В Афганистане выросло число погибших и пострадавших в результате землетрясения - ...

Xроника

Мехрибан Алиева совершила прогулку на лодке вместе с супругами глав государств и ...

Точка зрения

Остановит ли Азербайджан на пути в ШОС деструктивная позиция Индии?

В мире

Трамп ответил на слухи о проблемах со здоровьем

В Афганистане выросло число погибших и пострадавших в результате землетрясения - ОБНОВЛЕНО

Трамп: Индия предложила снизить пошлины, но «уже поздно»

Пашинян: Ереван намерен реализовать достигнутые в США договоренности с Баку

Выбор редактора

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Как Клубный чемпионат мира-2025 стал проектом глобализации футбола

В Ханкенди состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с участниками III Шушинского Глобального медиафорума - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

«Хаос на экспорт»: почему Россия обречена быть вечным производителем кризисов

Новости для вас

Российская альпинистка Наталья Наговицына признана пропавшей без вести

«Привет Пашиняну»: армянских экспортеров не пропускают в Россию

В Афганистане выросло число погибших и пострадавших в результате землетрясения - ОБНОВЛЕНО

Зеленский анонсировал удары вглубь России

Последние новости

Руководитель делегации в ПА ОБСЕ: Закрытие Минского процесса - очередной дипломатический успех Президента Ильхама Алиева

Сегодня, 20:41

Сын Гурбана Гурбановa женится - ФOTO

Сегодня, 20:20

Трамп ответил на слухи о проблемах со здоровьем

Сегодня, 20:00

В Афганистане выросло число погибших и пострадавших в результате землетрясения - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 19:45

Азербайджанская велосипедистка заняла первое место на соревнованиях в Турции

Сегодня, 19:30

Трамп: Индия предложила снизить пошлины, но «уже поздно»

Сегодня, 19:15

Подвершегося насилию ребенка поместят в приют - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 18:55

Пожар на картонном заводе в Сумгайыте потушен - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 18:35

Почтена память Гаджи Зейналабдина Тагиева

Сегодня, 18:20

Пашинян: Ереван намерен реализовать достигнутые в США договоренности с Баку

Сегодня, 18:00

Пакистан заблокировал заявку Армении на вступление в ШОС

Сегодня, 17:56

В Гёйчае столкнулись три автомобиля: есть пострадавшие - ФOTO

Сегодня, 17:55

Мехрибан Алиева совершила прогулку на лодке вместе с супругами глав государств и правительств, участвующих во встрече в формате «ШОС плюс» - ФOTO

Сегодня, 17:34

Крупная партия наркотиков изъята на Абшероне: задержаны 5 человек

Сегодня, 17:03

В лесах Азербайджана замечены вредители, наносящие ущерб зелёным насаждениям - ФОТО

Сегодня, 17:00

Остановит ли Азербайджан на пути в ШОС деструктивная позиция Индии?

Сегодня, 16:55

Пойман поджигатель урожая в Бейлягане

Сегодня, 16:45

AnewZ представил новый документальный фильм о Китае и Среднем коридоре - ВИДЕО

Сегодня, 16:35

Оглашены показания Левона Мнацаканяна на предварительном следствии по уголовному делу

Сегодня, 16:25

Общественное объединение IDEA провело акцию по очистке прибрежной территории в Масаллы - ФОТО

Сегодня, 16:17
Все новости
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

До окончания летних каникул осталось совсем немного времени - 15 сентября по всему Азербайджану прозвучит первый звонок 2025-2026 учебного года. У28 / 08 / 2025, 11:30
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10
Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

08 / 08 / 2025, 18:30
Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

02 / 07 / 2025, 15:22
«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

25 / 06 / 2025, 10:05