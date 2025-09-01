На каких улицах Баку 1 сентября наблюдаются транспортные заторы? - ФОТО
Центр интеллектуального управления транспортом Министерства внутренних дел Азербайджана обнародовал информацию о текущей ситуации на столичных дорогах.
Как сообщает 1news.az со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:
1) проспекте 8 Ноября, от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в направлении центра столицы;
2) бинагадинском шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти";
3) шоссе Баку - Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";
4) улице Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;
5) транспортной развязке "20 Января";
6) проспекте Бабека, в направлении центра столицы;
7) Тбилисском проспекте, от станции метро "20 Января" в направлении центра;
8) 1-я Приозерная дорога, в направлении проспекта Зии Буниятова.