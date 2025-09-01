На каких улицах Баку 1 сентября наблюдаются транспортные заторы? - ФОТО

Центр интеллектуального управления транспортом Министерства внутренних дел Азербайджана обнародовал информацию о текущей ситуации на столичных дорогах.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:

1) проспекте 8 Ноября, от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в направлении центра столицы;

2) бинагадинском шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти";

3) шоссе Баку - Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

4) улице Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;

5) транспортной развязке "20 Января";

6) проспекте Бабека, в направлении центра столицы;

7) Тбилисском проспекте, от станции метро "20 Января" в направлении центра;

8) 1-я Приозерная дорога, в направлении проспекта Зии Буниятова.