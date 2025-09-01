В Товузе автомобиль вылетел с дороги, пострадали члены одной семьи

В Товузском районе произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на APA, инцидент был зарегистрирован в селе Ашагы Ойсюзлю. Движущийся автомобиль потерял управление и перевернулся. В результате ДТП четыре члена одной семьи получили травмы и были госпитализированы. Пострадавшие - И.Исмаилов (1987 г.р.), Ш.Исмаилова (1988 г.р.), Дж.Исмаилов (2023 г.р.) и З.Исмаилов (2017 г.р.).

Состояние пострадавших оценивается как средней степени тяжести.

На место происшествия были привлечены сотрудники Государственной дорожной полиции. По факту ведётся расследование.