Зеленский сообщил о задержании подозреваемого в убийстве экс-спикера Верховной рады

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в своем Telegram-канале о задержании подозреваемого в убийстве экс-спикера Верховной рады Андрея Парубия.

Об этом ему доложили главы МВД и Службы безопасности Украины (СБУ) Игорь Клименко и Василий Малюк.

Позже генпрокурор Украины Руслан Кравченко сообщил Зеленскому, что подозреваемый в убийстве дал первые показания.

«Поручил представить обществу имеющуюся информацию. Спасибо правоохранителям за оперативную и слаженную работу. Все обстоятельства этого ужасного убийства должны быть выяснены», — написал Зеленский.

Позже он добавил, что Национальная полиция, МВД, СБУ и прокуратура действовали «максимально эффективно».

Парубий был одним из лидеров Евромайдана в ноябре 2013 — феврале 2014 годов. С 2016-го по 2019-й занимал пост спикера Верховной рады, после этого представлял в парламенте партию Петра Порошенко «Европейская солидарность».

Парубия убил 30 августа мужчина в форме курьера службы доставки еды Glovo — он несколько раз выстрелил в него из пистолета, после чего уехал на электровелосипеде, сообщили украинские СМИ.

Полиция сообщила, что в результате стрельбы в Сыховском районе Львова на месте погиб «известный общественный и политический деятель, 1971 года рождения». Убийство было совершено около полудня по местному времени.

Зеленский тогда написал в своем Telegram-канале, что ему доложили о «первых известных обстоятельствах» убийства Парубия, начато расследование, убийцу ищут. Украинский президент принес соболезнования родным и близким политика.

Источник: Forbes