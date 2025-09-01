 В Астаре 10-месячный младенец скончался в больнице | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Общество

В Астаре 10-месячный младенец скончался в больнице

First News Media23:40 - 01 / 09 / 2025
В Астаре 10-месячный младенец скончался в больнице

В Астаринском районе умер 10-месячный ребенок.

Об этом сообщает Report.

По предварительной информации, у жителя села Сиякю Эльджана Талех оглу Гасанзаде 2024 года рождения поднялась температура.

Родители ребенка, подумав, что он отравился, дали ему выпить воду с пищевой содой. Состояние ребенка ухудшилось, и родственники сначала доставили его в сельскую больницу Шюрюк, а затем в Лянкяранскую центральную районную больницу.

Несмотря на усилия врачей, спасти младенца не удалось. Его тело было передано по назначению.

По факту ведется расследование

Поделиться:
218

Актуально

Общество

Оглашенные в суде показания вновь подтвердили оккупационную политику Армении

Политика

Руководитель делегации в ПА ОБСЕ: Закрытие Минского процесса - очередной ...

В мире

В Афганистане выросло число погибших и пострадавших в результате землетрясения - ...

Спорт

Азербайджанская велосипедистка заняла первое место на соревнованиях в Турции

Общество

В Астаре 10-месячный младенец скончался в больнице

В Баку состоялась церемония открытия мирового финала Международного межуниверситетского конкурса по программированию - ФOTO

Оглашенные в суде показания вновь подтвердили оккупационную политику Армении

В Гяндже из-за столкновения двух автомобилей пострадали четыре человека

Выбор редактора

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Как Клубный чемпионат мира-2025 стал проектом глобализации футбола

В Ханкенди состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с участниками III Шушинского Глобального медиафорума - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

«Хаос на экспорт»: почему Россия обречена быть вечным производителем кризисов

Новости для вас

Стала известна стоимость билетов и расписание поездов по маршруту Баку-Агдам-Баку - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Бакинский метрополитен прокомментировал информацию о возможном повышении тарифа на проезд

В Азербайджане могут запретить вредные для здоровья стройматериалы

Соседи: По ночам ребенка били и купали в холодной воде - ВИДЕО

Последние новости

Правительство США начнет операцию против мигрантов в Чикаго

Сегодня, 00:00

В Астаре 10-месячный младенец скончался в больнице

01 / 09 / 2025, 23:40

Зеленский: Осенью мы должны сделать все возможное для укрепления наших позиций

01 / 09 / 2025, 23:20

В России арестован представитель азербайджанской диаспоры

01 / 09 / 2025, 23:00

В Баку состоялась церемония открытия мирового финала Международного межуниверситетского конкурса по программированию - ФOTO

01 / 09 / 2025, 22:40

В Азербайджане в будущем могут быть созданы центры Google, Microsoft и OpenAI

01 / 09 / 2025, 22:20

Посол Пакистана выразил поддержку Азербайджану

01 / 09 / 2025, 22:00

Оглашенные в суде показания вновь подтвердили оккупационную политику Армении

01 / 09 / 2025, 21:40

В Гяндже из-за столкновения двух автомобилей пострадали четыре человека

01 / 09 / 2025, 21:23

Кая Каллас призвала Иран к всеобъемлющему сотрудничеству с МАГАТЭ

01 / 09 / 2025, 21:03

Руководитель делегации в ПА ОБСЕ: Закрытие Минского процесса - очередной дипломатический успех Президента Ильхама Алиева

01 / 09 / 2025, 20:41

Сын Гурбана Гурбановa женится - ФOTO

01 / 09 / 2025, 20:20

Трамп ответил на слухи о проблемах со здоровьем

01 / 09 / 2025, 20:00

В Афганистане выросло число погибших и пострадавших в результате землетрясения - ОБНОВЛЕНО

01 / 09 / 2025, 19:45

Азербайджанская велосипедистка заняла первое место на соревнованиях в Турции

01 / 09 / 2025, 19:30

Трамп: Индия предложила снизить пошлины, но «уже поздно»

01 / 09 / 2025, 19:15

Подвершегося насилию ребенка поместят в приют - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

01 / 09 / 2025, 18:55

Пожар на картонном заводе в Сумгайыте потушен - ОБНОВЛЕНО

01 / 09 / 2025, 18:35

Почтена память Гаджи Зейналабдина Тагиева

01 / 09 / 2025, 18:20

Пашинян: Ереван намерен реализовать достигнутые в США договоренности с Баку

01 / 09 / 2025, 18:00
Все новости
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

До окончания летних каникул осталось совсем немного времени - 15 сентября по всему Азербайджану прозвучит первый звонок 2025-2026 учебного года. У28 / 08 / 2025, 11:30
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10
Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

08 / 08 / 2025, 18:30
Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

02 / 07 / 2025, 15:22
«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

25 / 06 / 2025, 10:05