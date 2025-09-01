 Правительственный вертолет разбился в Пакистане, погибло пять человек | 1news.az | Новости
В мире

Правительственный вертолет разбился в Пакистане, погибло пять человек

First News Media11:34 - Сегодня
Правительственный вертолет разбился в Пакистане, погибло пять человек

Пять человек погибли в результате крушения вертолета, принадлежащего правительству региона Гилгит-Балтистан в понедельник.

По словам Файзуллы Фирака, официального представителя правительства Гилгит-Балтистана, вертолёт потерпел крушение вследствие технической неисправности.

По словам представителя, на борту вертолета находились два пилота и три технических специалиста.

Файзулла Фирак добавил, что продолжаются работы по тушению пожара, возникшего после крушения вертолёта.

Источник: Aaj News

