Общество

Для получения предварительного одобрения по кредиту MİDA больше не нужно приходить в Банк

First News Media12:24 - Сегодня
Банк ABB расширил возможности клиентов по использованию ипотечных кредитов.

Теперь для получения предварительного одобрения на покупку квартир, построенных Государственным агентством жилищного строительства Азербайджанской Республики (MİDA), нет необходимости посещать отделение Банка. Предварительное одобрение можно получить онлайн через платформу ABB Home.

Это позволяет клиентам экономить время и ускоряет процесс получения ипотечного кредита.

Будучи лидером ипотечного рынка страны, Банк ABB создал данную платформу с целью предоставить все услуги, связанные с ипотекой, в рамках единой экосистемы. Постепенно совершенствуясь, ABB Home формируется в качестве цифровой ипотечной экосистемы в Азербайджане в соответствии с международным опытом.

На платформе ABB Home клиенты могут найти ответы на все вопросы, связанные с ипотекой. Здесь можно рассчитать доступный размер кредита, указав личные данные, узнать адреса филиалов Банка ABB, предоставляющих ипотечные кредиты, а также с помощью «Ипотечного кабинета» получить необходимые документы онлайн и подать заявку на кредит.

Кроме того, для желающих приобрести жилье с использованием ипотечного кредита доступен инновационный инструмент «Узнай стоимость недвижимости», основанный на моделях искусственного интеллекта.

С его помощью клиенты могут легко узнать стоимость квартир, расположенных на территории города Баку.

Информацию о современных, полезных и универсальных продуктах и ​​услугах Банка ABB можно получить в филиалах и отделениях Банка, на официальном сайте https://abb-bank.az/, позвонив в Информационный центр по короткому номеру 937, а также на официальной социальной странице Банка.

