РФ и США могут построить АЭС в Словакии

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо выразил надежду на сотрудничество России и США в строительстве нового энергоблока атомной электростанции в стране.

Об этом он сказал на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Я могу сообщить, что Словацкая Республика собирается построить новый реактор, который будет в собственности государства, мощностью 1 100 мегаватт. Мы общаемся с американской компанией Westinghouse. Вы знаете, что все реакторы, которые имеются в Словакии, российского или советского производства. АЭС Словакии покрывают более половины энергопотребления в стране. Я был бы очень рад, если бы было [налажено] российско-американское сотрудничество в этой области", - сказал Фицо.

Он не уточнил, о какой АЭС идет речь, но ранее премьер-министр сообщал, что Westinghouse рассматривается как подрядчик для строительства энергоблока на АЭС "Богунице" у поселка Ясловске-Богунице в Словакии.

Владимир Путин допустил возможность сотрудничества России и США на атомных объектах в Словакии.

"Это предпосылка для того, чтобы осуществить совместные проекты и на словацком рынке", - отметил президент России.

