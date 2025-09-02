Путин предложил Словакии преподать урок Украине

Президент России Владимир Путин во время встречи с премьер-министром Словакии Робертом Фицо посоветовал Братиславе перекрыть поставки газа Украине, чтобы «преподать ей урок».

Об этом пишет РИА Новости.

"Украина получает значительный объём энергоресурсов через своих соседей в Восточной Европе. Закройте поставки газа, которые идут по реверсу. Закройте поставки электроэнергии, и они сразу поймут, что есть какие-то пределы их поведения в области нарушения чужих интересов", - сказал Путин на встрече с председателем правительства Словацкой Республики Робертом Фицо.