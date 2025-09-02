akart удостоен двух международных наград от International Finance Awards

Организация “A-Solutions Elektron Pul Təşkilatı”, действующая на основе лицензии №001 Центрального банка Азербайджанской Республики, достигла успеха на международной арене.

Инновационное финансовое решение akart стало победителем престижной премии International Finance Awards сразу в двух номинациях: «Лучший новый бесконтактный кошелек» и «Самое инновационное решение в области виртуальных карт FinTech». Этот успех подчеркивает инновационную стратегию развития A-Solutions, ориентированную на потребности клиентов и уникальных решений в сфере цифровых финансов.

Генеральный директор A-Solutions Гасан Гасанов отметил: "Полученные награды являются подтверждением качества нашего продукта и результатом усилий, направленных на постоянное совершенствование пользовательского опыта с помощью инноваций. Наша цель - упрощать жизнь клиентов, предоставляя им доступные и удобные финансовые решения. Этот успех стал возможен благодаря лояльности наших клиентов, упорной работе команды и постоянной поддержке партнеров".

С целью расширения доступа к цифровым финансовым услугам по всему Азербайджану A-Solutions непрерывно внедряет новые функции для пользователей akart. Одним из ключевых нововведений является сервис микрокредитирования «Tamamla», который позволяет пользователям получать небольшие кредиты в полностью онлайн режиме. Решение, разработанное на специальной модели оценки заявок, упрощает доступ к финансовым услугам и помогает оперативно покрывать повседневные потребности клиентов.

В рамках игровой кампании «Tap» («Найди свой шанс с akart!») клиенты выиграли денежные призы и интернет-бонусы, делая повседневные расходы более выгодными. В связи с высоким спросом кампания планируется к регулярному запуску для пользователей.

С 1 сентября akart обновил программу кэшбек-лояльности, предоставив пользователям возможность выбирать категории в соответствии с их интересами и образом жизни. Этот динамичный подход, вместе с расширенным выбором категорий и увеличенным месячным лимитом, обеспечивает более персонализированный и удобный опыт для пользователей.

Кроме того, в сотрудничестве с AZAL Miles akart стал первым финтехом в Азербайджане, который позволяет клиентам использовать накопленные мили не только для путешествий, но и для оплаты мобильной связи и коммунальных услуг.

Также с помощью сервиса aKredit пользователи теперь могут получить до 25 000 AZN наличного кредита всего за две минуты, в режиме онлайн, без необходимости посещать банк.

Эти проекты не только укрепили позицию akart на рынке цифровых финансовых решений в Азербайджане, но и позволили предложить клиентам более удобные и доступные услуги. A-Solutions продолжает работать над улучшением пользовательского опыта, внедряя новые функции в быстро развивающейся сфере цифровых финансов.

