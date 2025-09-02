Азербайджан и Бразилия будут сотрудничать в сфере образования

1 сентября в рамках визита заместителя министра иностранных дел Азербайджана Эльнура Мамедова в Федеративную Республику Бразилия состоялась церемония подписания «Соглашения о сотрудничестве в сфере образования между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Федеративной Республики Бразилия».

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, соглашение от имени Азербайджана подписал посол нашей страны в Бразилии Рашад Новруз, а со стороны Бразилии - министр иностранных дел Мауро Виейра.