Часть улиц Баку временно станет недоступна для транспорта - ОБHOВЛЕНО
В связи с ремонтными работами на улице Хагани в направлении проспекта Бюльбюля, с 3 сентября с 08:00 вводятся временные ограничения движения транспорта в определённые часы дня.
Об этом сообщили в Операционной компании Baku City Circuit.
Ограничения связаны с проведением монтажных и инфраструктурных работ на центральных улицах и проспектах столицы в рамках подготовки к Гран-при Азербайджана Формулы 1, который при поддержке Qatar Airways пройдёт в Баку с 19 по 21 сентября 2025 года.
Ограничения будут вводиться поэтапно.
Baku City Circuit призывает водителей и пешеходов заранее выбирать альтернативные маршруты и благодарит жителей города за понимание.
20:00
С 23:00 2 сентября на ряде улиц в центральной части Баку будет частично ограничено движение транспорта в связи с подготовительными работами на территории круга «Азнефть».
Об этом сообщили в Операционной компании Baku City Circuit.
По информации компании, движение в направлении посёлка Баил и в центр города останется без изменений.
Ограничения связаны с проведением подготовительных мероприятий к Гран-при Азербайджана «Формулы-1» 2025 года, который состоится 19–21 сентября при поддержке Qatar Airways. На центральных улицах и проспектах города продолжаются монтажные и инфраструктурные работы. Введение ограничений будет происходить поэтапно, а ближе к дате проведения гонки изменения коснутся и других улиц.
Водителям и пешеходам рекомендуется заранее планировать маршруты и использовать альтернативные направления движения.
Операционная компания Baku City Circuit благодарит жителей города за понимание и сотрудничество.