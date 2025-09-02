 Часть улиц Баку временно станет недоступна для транспорта - ОБHOВЛЕНО | 1news.az | Новости
Общество

Часть улиц Баку временно станет недоступна для транспорта - ОБHOВЛЕНО

First News Media22:40 - 02 / 09 / 2025
Часть улиц Баку временно станет недоступна для транспорта - ОБHOВЛЕНО

В связи с ремонтными работами на улице Хагани в направлении проспекта Бюльбюля, с 3 сентября с 08:00 вводятся временные ограничения движения транспорта в определённые часы дня.

Об этом сообщили в Операционной компании Baku City Circuit.

Ограничения связаны с проведением монтажных и инфраструктурных работ на центральных улицах и проспектах столицы в рамках подготовки к Гран-при Азербайджана Формулы 1, который при поддержке Qatar Airways пройдёт в Баку с 19 по 21 сентября 2025 года.
Ограничения будут вводиться поэтапно.

Baku City Circuit призывает водителей и пешеходов заранее выбирать альтернативные маршруты и благодарит жителей города за понимание.

20:00

С 23:00 2 сентября на ряде улиц в центральной части Баку будет частично ограничено движение транспорта в связи с подготовительными работами на территории круга «Азнефть».

Об этом сообщили в Операционной компании Baku City Circuit.

По информации компании, движение в направлении посёлка Баил и в центр города останется без изменений.

Ограничения связаны с проведением подготовительных мероприятий к Гран-при Азербайджана «Формулы-1» 2025 года, который состоится 19–21 сентября при поддержке Qatar Airways. На центральных улицах и проспектах города продолжаются монтажные и инфраструктурные работы. Введение ограничений будет происходить поэтапно, а ближе к дате проведения гонки изменения коснутся и других улиц.

Водителям и пешеходам рекомендуется заранее планировать маршруты и использовать альтернативные направления движения.

Операционная компания Baku City Circuit благодарит жителей города за понимание и сотрудничество.

949

В Сумгайыте спасли двух страусов и 13 попугаев - ВИДЕO

Информация о голодовке террориста армянского происхождения в тюрьме не соответствует действительности

