В Масазыре два человека погибли при пожаре в частном доме
В поселке Масазыр Абшеронского района при пожаре в частном доме погибли два человека.
Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на пресс-службу МЧС.
Согласно информации, огонь уничтожил горючие конструкции двухэтажного частного жилого дома (40 кв. м каждый этаж), а также кровлю примыкающего двухэтажного частного жилого дома (40 кв. м каждый этаж).
Пожарные ликвидировали возгорание, не допустив его распространения на близлежащие постройки.
При разведке места инцидента было обнаружено два трупа, они переданы по назначению.
Профильные ведомства ведут расследование обстоятельств происшествия.
