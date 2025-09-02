Австрия отказалась от вступления в НАТО

Вопрос вступления в НАТО для Австрии не стоит на повестке, нейтралитет республики не подлежит сомнению, заявил в интервью телеканалу ORF канцлер республики Кристиан Штокер.

«Мы — нейтральная страна. Нейтралитет не подлежит сомнению. Поэтому тема НАТО для нас вообще не стоит. Эта угроза меня удивила», — сказал он.

Военный нейтралитет Австрии закреплен в Конституции с 1955 года. Однако тема возможного вступления в НАТО активно обсуждается после начала конфликта России и Украины. В мае Штокер, который стал канцлером в начале весны 2025 года, исключил присоединение страны к альянсу.

Тем не менее в конце июля глава МИД Австрии Беате Майнль-Райзингер заявила, что готова обсуждать возможный отказ страны от нейтралитета, хотя вступление в НАТО пока не пользуется широкой поддержкой в парламенте и среди населения. Она также назвала наивной точку зрения, что «если мы никого не тронем, то никто не тронет нас».

Источник: РБК