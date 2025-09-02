В этот день жители Азербайджана станут свидетелями «Кровавой луны» - ФОТО

По информации кафедры астрофизики физического факультета Бакинского государственного университета, это будет полное лунное затмение - его также называют «Кровавой луной».

Полное лунное затмение происходит тогда, когда Солнце, Земля и Луна выстраиваются на одной линии, и тень Земли полностью накрывает Луну. В этот момент спутник не исчезает, а приобретает красноватый оттенок. Это связано с тем, что солнечный свет, преломляясь и рассеиваясь в атмосфере Земли, окрашивает Луну в красные и оранжевые тона. Особенно драматично кровавый оттенок выглядит, когда Луна находится у горизонта - тогда атмосферный эффект усиливает окраску.

Тень Земли состоит из двух частей: полутени и тени. Когда Луна входит в полутень, начинается полутеневое затмение, которое трудно заметить невооруженным глазом. Настоящее затмение, видимое без специальных приборов, начинается, когда Луна входит в основную тень Земли.

Полутеневое затмение начнется 7 сентября в 19:28:21, частичное - в 20:27:02, полное - в 21:30:41. Максимальная фаза затмения наступит в 22:11:47. Полное затмение завершится в 22:52:47, частичное - в 23:56:26, а полутеневое окончательно закончится в 00:55:00. Полная фаза затмения продлится 82 минуты.

Второе в 2025 году полное лунное затмение будет видно в Европе, Африке, Азии и Австралии. На территории Азербайджана его можно будет наблюдать с вечера и до полуночи - жители страны 7 сентября получат возможность увидеть «Кровавую луну» своими глазами, а для астрономов-любителей и простых наблюдателей это станет незабываемой ночью.