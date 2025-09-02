Диагностика и стационарное лечение отёка мозга осуществляется за счёт ОМС

Отёк мозга - это серьёзное патологическое состояние, возникающее в результате скопления жидкости в тканях и межтканевых пространствах головного мозга и сопровождающееся повышением внутричерепного давления.

Этот процесс нарушает функционирование мозговых клеток, ослабляет работу нервной системы и может представлять угрозу для жизни, сообщает 1news.az со ссылкой на Государственное агентство обязательного медицинского страхования.

Отёк мозга может развиваться по разным причинам: травмы головы и мозга, инсульт, опухоли мозга, инфекционные заболевания, гипоксия (недостаток кислорода), а также на фоне метаболических нарушений и повышенного давления. Клиническими признаками заболевания являются сильная головная боль, тошнота и рвота, нарушения зрения, различные расстройства сознания, судороги, а иногда полная потеря сознания.

Во время отёка мозга проводимые жизненно важные медицинские вмешательства обеспечиваются в рамках пакета услуг обязательного медицинского страхования. К ним относятся постоянный контроль внутричерепного давления, декомпрессивная трепанация для снижения давления на мозговую ткань, установка дренажей для удаления избыточной жидкости из мозга, а также установка желудочковых шунтов. Кроме того, пациентам в стационаре предоставляются необходимые медицинские услуги за счёт страховки.

Для точной диагностики используются современные лабораторные и инструментальные методы обследования. Компьютерная томография (КТ) мозга, магнитно-резонансная томография (МРТ), контрастная МРТ и нейросонография (УЗИ мозга у новорождённых) играют ключевую роль в выявлении отёка мозга и его причин.

Кроме того, проводятся общий и биохимический анализы крови, определение уровня электролитов и глюкозы, микробиологические и серологические тесты, а также электроэнцефалография (ЭЭГ). Эти исследования позволяют комплексно оценить функцию мозга и определить оптимальную тактику лечения.

После диагностического этапа пациенты переводятся на стационарное лечение. В зависимости от причины и степени тяжести отёка мозга назначаются дегидратационная терапия (маннитол, гипертонические растворы и др.), кортикостероиды, восстановление электролитного баланса, коррекция уровня глюкозы, кислородотерапия и симптоматическое лечение. В тяжёлых случаях пациенты находятся под специализированным наблюдением в реанимации, а при необходимости проводится хирургическое вмешательство - удаление части черепа для снижения внутричерепного давления (декомпрессивная краниотомия). Все перечисленные медицинские услуги предоставляются за счёт обязательного медицинского страхования.

Эти услуги предоставляются в государственных медицинских учреждениях, подчинённых ТƏBİB, в соответствующих медицинских учреждениях министерства здравоохранения, а также в медицинских учреждениях, заключивших договор с Агентством, на основании медицинских показаний.

«Отёк мозга часто возникает как следствие других заболеваний или травм и при несвоевременном лечении может привести к инвалидности или смерти. Поэтому профилактике следует уделять особое внимание. К факторам, снижающим риск отёка мозга, относятся защита от травм, контроль артериального давления и уровня сахара в крови, своевременное обращение к врачу при инфекционных заболеваниях. И самое главное - при первых симптомах болезни необходимо незамедлительно обращаться за медицинской помощью, - отмечают в Государственном агентстве обязательного медицинского страхования.