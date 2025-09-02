Россия и Китай заключили соглашение о взаимной отмене виз

Китайские власти с 15 сентября введут безвизовый режим в отношении граждан России с обычным загранпаспортом сроком до 30 суток.

Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь.

"В целях дальнейшего содействия взаимным поездкам граждан КНР и других стран китайская сторона приняла решение расширить круг стран, граждане которых имеют право на безвизовый въезд. С 15 сентября 2025 года по 14 сентября 2026 года будет действовать пробная безвизовая политика в отношении граждан России, имеющих обычные паспорта", - сообщил он на брифинге.

Как уточнил официальный представитель, россияне могут посетить Китай по безвизовому режиму с целью бизнеса, туризма, посещения родственников или друзей или обмена визитами сроком до 30 дней.

"Под стратегическим руководством глав двух государств китайско-российские отношения сохраняют высокий уровень развития, - подчеркнул Го Цзякунь. - Китай придает большое значение активизации обменов между народами двух стран, поддерживает укрепление взаимодействия между ними, вносит позитивный вклад в развитие всеобъемлющего стратегического партнерства и координации между Китаем и Россией в новую эпоху".

"Мы приветствуем, чтобы еще больше российских друзей чаще посещали Китай", - подытожил он.

Источник: ТАСС