В МИД Армении не знают, когда ожидать прорыва в отношениях Иревана и Анкары

Министерство иностранных дел Армении не располагает данными о конкретных сроках открытия армяно-турецкой сухопутной границы для граждан третьих стран и лиц с дипломатическими паспортами.

К такому выводу можно прийти на основании ответа внешнеполитического ведомства на письменный запрос Sputnik Армения.

«В частности, мы поинтересовались о сроках открытия армяно-турецкой границы для граждан третьих стран, о том, какие работы ведутся в этом направлении, а также когда ожидается встреча представителей (в том числе и спецпредставителей) Армении и Турции.

В ответ на наш запрос МИД Армении отправил линк последнего интервью главы внешнеполитического ведомства Арарата Мирзояна Общественному телевидению Армении.

Во время интервью министр, отвечая на соответствующий вопрос, ответил, что у Еревана с турецкой стороной довольно содержательный и динамичный диалог как на официальном дипломатическом уровне, так и за закрытыми дверями.

По его словам, турецкая сторона говорит: "У нас проблем нет, мы хотим, готовы открыть границы, установить отношения, но мы должны это сделать после подписания договора Армения-Азербайджан", - отмечает агентство.

Кроме того, в МИД посоветовали агентству перечитать релиз пресс-службы правительства Армении о встрече премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

При этом в МИД заверили, что непременно проинформируют армянскую общественность о развитии процесса нормализации.

Напомним, между Арменией и Турцией отсутствуют дипотношения с 1991 года, а госграница закрыта с 1993 года по инициативе Анкары. В декабре 2021 года Армения и Турция назначили своих спецпредставителей по нормализации армяно-турецких отношений.

24 сентября 2024 года премьер-министр Армении Никол Пашинян и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган встретились в "Турецком доме" в Нью-Йорке и подчеркнули готовность продолжить процесс нормализации и придать новый импульс отношениям. 12 апреля 2025 года главы МИД Армении и Турции Арарат Мирзоян и Хакан Фидан на полях Анталийского дипломатического форума обсудили текущие вопросы двусторонней повестки армяно-турецких отношений и обменялись мнениями о региональных и международных событиях.