 Не передавайте свою карту никому: вы рискуете потерять деньги и стать жертвой преступления | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Общество

Не передавайте свою карту никому: вы рискуете потерять деньги и стать жертвой преступления

First News Media12:00 - Сегодня
Не передавайте свою карту никому: вы рискуете потерять деньги и стать жертвой преступления

В то время как во всем мире и в нашей стране звучат тревожные сигналы о кибермошенничестве, люди ежедневно сталкиваются с новыми способами обмана.

Мошенники различными путями завоевывают доверие людей и ставят их в трудное положение.

В последнее время участились случаи обмана неосведомлённых лиц с целью получения их банковских карт.

Исследования показывают, что подобного рода мошенничество чаще всего затрагивает социально уязвимые, малосведущие или пожилые категории граждан.

Мошенники, приближаясь к гражданам разными способами, предлагают получить карты через банковские отделения или цифровые каналы. Позже, получив карту и её данные за определённую плату, они используют их для совершения мошеннических действий.

Чем может обернуться передача банковской карты другому лицу?

Кража персональных данных. Передача карты и её реквизитов третьему лицу фактически означает передачу и персональных данных. Мошенники, получив доступ к информации, могут контролировать финансовый счёт человека и совершать операции от его имени. Как правило, на имя обманутого лица совершаются незаконные финансовые операции. В особенности такие карты могут использоваться для «отмывания» незаконно полученных средств.

Финансовые потери. Передача карты другому лицу даёт мошеннику право распоряжаться средствами на счёте.

Это подвергает опасности все банковские счета владельца карты и может привести к значительным финансовым потерям.

Юридические последствия. Каждый гражданин несёт ответственность за операции, совершённые с его банковскими картами. Передача карты третьему лицу создаёт юридические обязательства для её владельца.

В случае незаконных операций с картой, владелец карты может быть привлечён к уголовной ответственности.

Чтобы не потерять деньги и не стать участником преступления, крайне важно соблюдать осторожность:

Используйте карту только лично. Банковская карта принадлежит исключительно клиенту, на имя которого открыт счёт, и предназначена для личного использования.

Будьте внимательны при подозрительных операциях. Регулярно проверяйте свои счета. В случае обнаружения подозрительной операции немедленно обращайтесь в банк и в правоохранительные органы.

Не поддавайтесь на уловки мошенников. Будьте осторожны с лицами, требующими вашу карту за плату или услугу. Информация о вашей карте и счёте является исключительно личной и не подлежит передаче третьим лицам. Любые попытки получить такие данные рекомендуется сразу сообщать в соответствующие органы.

Kapital Bank ещё раз напоминает, что наряду с мерами безопасности, принимаемыми финансовыми организациями, внимательность самих граждан крайне важна для защиты своих счетов и персональных данных. Никогда не делитесь своими картами и данными с другими лицами. При любых подозрительных сообщениях, звонках или действиях в социальных сетях немедленно сообщайте об этом в банк и в компетентные органы.

Таким образом вы поможете предотвратить, чтобы другие также не стали жертвами кибермошенников.

Kapital Bank – первый банк страны, входит в состав PASHA Holding и обладает крупнейшей сетью обслуживания в Азербайджане: 119 филиал и 52 отделения по всей стране. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте https://kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также позвонив в центр обслуживания клиентов по номеру 196. Для оформления заявки на потребительский кредит: https://kbl.az/prgtk. Для заказа карты Birbank: https://kbl.az/prcrc.

На правах рекламы

Поделиться:
314

Актуально

Общество

Погода на вторник: В Баку усилится ветер

Спорт

Шесть побед азербайджанского дзюдо в Гвадалахаре: олимпийские чемпионы на высоте

Общество

Самолет AZAL, направленный для перевозки пассажиров рейса Санкт-Петербург-Баку, ...

Общество

Дед Мороз в шоке: стартует лотерея Birmarket!

Общество

Цепная авария с тремя Mercedes в Бейлягане - ВИДЕО

Самолет AZAL, направленный для перевозки пассажиров рейса Санкт-Петербург-Баку, прибыл в Баку - ОБНОВЛЕНО

Погода на вторник: В Баку усилится ветер

От гор до дворцов: как Нахчыван привлекает туристов - ФОТО - ВИДЕО

Выбор редактора

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Как Клубный чемпионат мира-2025 стал проектом глобализации футбола

Новости для вас

Семейная драма в Баку: Мужчина 7 лет воспитывал брата, думая, что это его сын

Подготовлена карта Зангезурского коридора - ФОТО

Фотограф в Баку получил 4 суток ареста за незаконную деятельность и сопротивление полиции

СМИ: «Досье предательства Рамиза Мехтиева»

Последние новости

Шесть побед азербайджанского дзюдо в Гвадалахаре: олимпийские чемпионы на высоте

Сегодня, 15:42

Совет ЕС утвердил запрет на закупки российского газа с 2028 года

Сегодня, 15:27

Правоохранители увезли мэра Гюмри Вардана Гукасяна - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 15:22

Цепная авария с тремя Mercedes в Бейлягане - ВИДЕО

Сегодня, 15:15

Полиция оттеснила протестующих от здания мэрии Гюмри - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 15:12

Самолет AZAL, направленный для перевозки пассажиров рейса Санкт-Петербург-Баку, прибыл в Баку - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 15:08

Погода на вторник: В Баку усилится ветер

Сегодня, 14:18

МВД пригрозило делом за сопротивление задержанию мэра Гюмри

Сегодня, 14:13

Армянская церковь: апостольская традиция или историко-идеологическая конструкция?

Сегодня, 14:10

От гор до дворцов: как Нахчыван привлекает туристов - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 14:00

Пассажиры борта AZAL вылетели в Баку после аварийной посадки в Пулково - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 13:55

Макс Ферстаппен снова на вершине в Остине

Сегодня, 13:50

В Баку из дома украдены золотые украшения и 15 тыс. манатов

Сегодня, 13:45

В Ходжавендском районе сотрудник ANAMA подорвался на мине

Сегодня, 13:40

На нескольких крупных онлайн-платформах произошел сбой

Сегодня, 13:36

Эльмар Мамедъяров отверг всякую связь с Рамизом Мехтиевым после его отставки

Сегодня, 13:14

Дед Мороз в шоке: стартует лотерея Birmarket!

Сегодня, 12:55

Вице-мэр Гюмри призвал жителей к бунту

Сегодня, 12:53

Зеленский подтвердил, что в Вашингтоне обсуждался выход Украины из Донбасса

Сегодня, 12:50

В Хачмазе застрелен 44-летний мужчина

Сегодня, 12:48
Все новости
Село, которое открылось миру: туристическое чудо юга Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО
1news TV

Село, которое открылось миру: туристическое чудо юга Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО

3 октября при организации Государственного агентства по туризму Азербайджана был проведён медиатур в одно из самых живописных сёл южного региона06 / 10 / 2025, 13:00
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10