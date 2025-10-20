Не передавайте свою карту никому: вы рискуете потерять деньги и стать жертвой преступления

В то время как во всем мире и в нашей стране звучат тревожные сигналы о кибермошенничестве, люди ежедневно сталкиваются с новыми способами обмана.

Мошенники различными путями завоевывают доверие людей и ставят их в трудное положение.

В последнее время участились случаи обмана неосведомлённых лиц с целью получения их банковских карт.

Исследования показывают, что подобного рода мошенничество чаще всего затрагивает социально уязвимые, малосведущие или пожилые категории граждан.

Мошенники, приближаясь к гражданам разными способами, предлагают получить карты через банковские отделения или цифровые каналы. Позже, получив карту и её данные за определённую плату, они используют их для совершения мошеннических действий.

Чем может обернуться передача банковской карты другому лицу?

Кража персональных данных. Передача карты и её реквизитов третьему лицу фактически означает передачу и персональных данных. Мошенники, получив доступ к информации, могут контролировать финансовый счёт человека и совершать операции от его имени. Как правило, на имя обманутого лица совершаются незаконные финансовые операции. В особенности такие карты могут использоваться для «отмывания» незаконно полученных средств.

Финансовые потери. Передача карты другому лицу даёт мошеннику право распоряжаться средствами на счёте.

Это подвергает опасности все банковские счета владельца карты и может привести к значительным финансовым потерям.

Юридические последствия. Каждый гражданин несёт ответственность за операции, совершённые с его банковскими картами. Передача карты третьему лицу создаёт юридические обязательства для её владельца.

В случае незаконных операций с картой, владелец карты может быть привлечён к уголовной ответственности.

Чтобы не потерять деньги и не стать участником преступления, крайне важно соблюдать осторожность:

Используйте карту только лично. Банковская карта принадлежит исключительно клиенту, на имя которого открыт счёт, и предназначена для личного использования.

Будьте внимательны при подозрительных операциях. Регулярно проверяйте свои счета. В случае обнаружения подозрительной операции немедленно обращайтесь в банк и в правоохранительные органы.

Не поддавайтесь на уловки мошенников. Будьте осторожны с лицами, требующими вашу карту за плату или услугу. Информация о вашей карте и счёте является исключительно личной и не подлежит передаче третьим лицам. Любые попытки получить такие данные рекомендуется сразу сообщать в соответствующие органы.

Kapital Bank ещё раз напоминает, что наряду с мерами безопасности, принимаемыми финансовыми организациями, внимательность самих граждан крайне важна для защиты своих счетов и персональных данных. Никогда не делитесь своими картами и данными с другими лицами. При любых подозрительных сообщениях, звонках или действиях в социальных сетях немедленно сообщайте об этом в банк и в компетентные органы.

Таким образом вы поможете предотвратить, чтобы другие также не стали жертвами кибермошенников.

