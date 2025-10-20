Адвокат Эльдара Махмудова высказался о возможном аресте своего клиента

Джавид Рзазаде, адвокат бывшего министра национальной безопасности Эльдара Махмудова, отреагировал на распространившуюся информацию о возможном аресте своего подопечного.

Адвокат заявил, что им не сообщалось о каком-либо расследовании или уголовном преследовании Эльдара Махмудова.

По словам Рзазаде, они осведомлены о сообщениях в СМИ в последние дни: «Мы не получали такой информации от прокуратуры. Я являюсь адвокатом этого человека. Если бы Эльдара Махмудова допрашивал какой-либо следственный орган, я бы обязательно об этом знал».

Защитник не ответил на вопрос относительно того, что имя бывшего главы МНБ упоминается в связи с делом Рамиза Мехтиева.

Источник: Qafqazinfo