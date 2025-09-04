Рютте: НАТО намерена противостоять России и после войны в Украине

Североатлантический альянс продолжит противостоять России и по окончании российско-украинской войны, заявил генсек НАТО Марк Рютте, выступая на оборонном форуме в Чехии.

«Российская угроза не исчезнет с завершением конфликта в Украине. НАТО должна и будет продолжать подготовку, чтобы противостоять ей», - цитирует Рютте ТАСС. Он призвал страны ЕС продолжать наращивать военные производства и выделять больше денег на милитаризацию Европы.

Генсек НАТО подчеркнул, что блок намерен также готовиться к «угрозам со стороны Китая», который «производит больше боевых кораблей, чем США».

Он высказал мнение, что НАТО останется сосредоточена на противостоянии с Россией и «не намерена распространять 5-ю статью» на своих партнеров в Азиатско-Тихоокеанском регионе, но должна быть готова помогать им в случае нападения Китая.