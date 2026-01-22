Дональд Трамп: Мы положили конец восьми войнам

Это великий день. Многие страны хотят присоединиться к Совету мира по Газе.

За последние несколько дней мы встречались со многими успешными бизнесменами и главами государств со всего мира.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом сказал Президент США Дональд Трамп в своей речи на церемонии подписания «Устава Совета мира» в Давосе.

«Сегодня мы собрались здесь, чтобы учредить Совет мира по Газе. На Ближнем Востоке установлен мир. Никто не думал, что это возможно. Мы положили конец восьми войнам», - сказал он.