 В Госкомитете по градостроительству и архитектуре состоялось расширенное заседание коллегии - ФОТО
В Госкомитете по градостроительству и архитектуре состоялось расширенное заседание коллегии - ФОТО

Фаига Мамедова11:52 - Сегодня
В Государственном комитете по градостроительству и архитектуре состоялось расширенное заседание коллегии, посвящённое 20-летию создания ведомства и итогам деятельности за 2025 год.

Как передает 1news.az, перед началом заседания руководство и сотрудники Госкомитета посетили Аллею почётного захоронения, где почтили память Общенационального лидера Гейдара Алиева, возложив цветы к его могиле.

Открывая мероприятие, председатель Госкомитета Анар Гулиев отметил, что архитектурная и градостроительная политика независимого Азербайджана была сформирована на основе сильной политической воли и последовательной государственной политики Общенационального лидера Гейдара Алиева. Сегодня эта политика успешно продолжается Президентом Азербайджанской Республики господином Ильхамом Алиевым, благодаря чему страна достигает новых успехов и покоряет новые вершины.

Было отмечено, что именно в результате этой политики 20 лет назад распоряжением Президента Азербайджанской Республики от 28 февраля 2006 года был создан Государственный комитет по градостроительству и архитектуре.

За прошедшие годы Госкомитетом была проведена значительная работа по совершенствованию нормативно-правовой базы и стандартов в сфере градостроительства по всей стране, внедрены новые подходы к разработке генеральных и общих планов, начато применение современных методов и технологий проектирования, создан механизм градостроительного контроля, а также реализован ряд последовательных мер и реформ по сохранению историко-архитектурной среды городов.

Отмечалось, что на сегодняшний день генеральные планы утверждены для 67 из 79 городов страны, а работа по обновлению планов для остальных продолжается. При подготовке документов территориального планирования особое внимание уделяется сохранению историко-культурного наследия и его гармоничному сочетанию с современными архитектурными решениями, модернизации транспортной инфраструктуры, развитию общественного транспорта и пешеходной среды, расширению зелёных зон, плановому размещению социальной инфраструктуры и внедрению технологий «умного города».

Отдельно было подчеркнуто, что из 12 городов, расположенных в Карабахе и Восточном Зангезуре, генеральные планы уже утверждены для 8. В рамках «Государственной программы по Великому возвращению», утверждённой распоряжением Президента Азербайджанской Республики, где Госкомитет выступает одним из основных исполнительных органов, были утверждены документы территориального планирования более чем для 100 городов и сёл. Уже обеспечено возвращение населения в 40 населённых пунктов, где проживают, работают и получают образование около 70 тысяч человек, из которых 30 тысяч являются вынужденными переселенцами.

Кроме того, в целях цифровизации градостроительной деятельности на основании соответствующего указа Президента Азербайджанской Республики создана система электронных обращений (e-tikinti). В настоящее время процедуры получения разрешений на строительство и ввод объектов в эксплуатацию, а также процессы, связанные с индивидуальными жилыми домами, полностью осуществляются в электронном формате. Также сформированы Государственный реестр строительства и единая система информационного обеспечения, что обеспечивает прозрачное, оперативное и эффективное управление процессами градостроительства и строительства.

Анар Гулиев также отметил деятельность Госкомитета по развитию архитектурного искусства и поддержке творческой среды. В этом контексте учреждённая премия «Тэмэль» была оценена как важная инициатива для раскрытия потенциала архитекторов.

Говоря о международных достижениях, председатель Госкомитета подчеркнул, что проведение в Баку 13-й сессии Всемирного градостроительного форума ООН (WUF13) является свидетельством международного авторитета Азербайджана в сфере градостроительства. В качестве других примеров были отмечены избрание Азербайджана членом Исполнительного совета Программы ООН по населенным пунктам (UN-Habitat), а также сопредседательство в Открытой межправительственной рабочей группе по направлению «Доступное жильё для всех».

В завершение председатель Госкомитета отметил, что объявление 2026 года Президентом страны «Годом градостроительства и архитектуры» является ещё одним ярким свидетельством внимания и поддержки, оказываемых этой сфере. Среди приоритетных задач на предстоящий период были обозначены повышение стандартов качества при подготовке градостроительных документов, обеспечение сбалансированного развития регионов с точки зрения градостроительства, стимулирование архитектурных конкурсов и расширение применения цифровых инструментов.

В конце заседания председатель Госкомитета Анар Гулиев дал соответствующие поручения и рекомендации для последовательного и системного выполнения поставленных задач.

